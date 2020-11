Astro Novella di Joss: tutti i segreti ‘stellati’ di Alessia Marcuzzi

L’astrologo Joss Procino traccia il profilo astrale della conduttrice Alessia Marcuzzi, uno Scoprione ascendente Pesci pieno di sorprese.

Alessia Marcuzzi nasce 11 novembre 1972 ed è Scorpione ascendente Pesci agli ultimi gradi. Uno zodiaco molto buono quello che segna la sua vita, e come l’astrologia insegna, quando un ascendente casca agli ultimi gradi di un segno, assume automaticamente le energie del segno successivo: per Alessia quello dell’Ariete.

In effetti, l’essere leader a tutto tondo non le manca. Ugualmente dicasi per la capacità di dialogo e di discernere ciò che è adatto alla televisione da ciò che attiene al suo privato, del quale si sa il giusto.

Sarà quel suo Sole nell’ottavo campo zodiacale, che le impone di tener nascosti i fatti suoi quasi come un mantra di protezione del proprio mondo interiore.

Un’infanzia “spettacolare”

Ancora fanciulla, Alessia Marcuzzi si è trovata catapultata in un mondo, quello dello spettacolo, in cui la privacy non esiste. Ci è entrata con sudore e fatica, ma era quello che desiderava sin da giovane.

Il prezzo da pagare di fronte a questa semplicità d’animo? Il continuo rimettersi in gioco, lucidando pezzi caratteriali di sé che forse, senza la televisione, non avrebbe mai usato. Da semplice ragazza acqua sapone nel 1995, ad una vera e propria modella da copertina oggi.

La posizione di Giove e Luna nel decimo campo zodiacale sostengono la popolarità mediatica e il suo essere vista amorevolmente agli occhi del pubblico italiano.

Peraltro, questa intensa congiunzione energetica sarà risvegliata dal passaggio di Giove nel 2021. Il che preannuncia per lei altri programmi Mediaset di successo.

L’arte di ammaliare il pubblico con gioco e leggerezza, che segnano per Alessia il suo marchio di successo, sono ben compensati da una profondità, saggezza e maturità ben radicate in lei. La serietà e la capacità di cogliere il nocciolo della questione e portarlo alla mente consapevole di chi l’ascolta, sono una marcia in più nel suo portfolio di talenti.

Ottima è la capacità di sintesi, regalata soltanto alle menti acute. Molto bello è anche lo stellium di pianeti nel settimo campo zodiacale: Marte, Urano, Venere, Plutone. Tutti insieme a supporto delle sue relazioni, d’amicizia, d’amore verso gli altri, e di rimando verso se stessa. Pianeti tutti inseriti nella costellazione della Bilancia, che per antonomasia rappresenta l’armonia, la bellezza fisica e d’animo.

Attenzione a farle un torto

Alessia Marcuzzi non ama litigare, ma trovare i giusti compromessi. Ama circondarsi di tanti amici, conoscenti, ama il prossimo indistintamente, ma se le fai un torto rimani iscritto nel suo personale libro nero.

Lei non porta rancore, ma si ricorda, come forma di tutela da ulteriori colpi bassi. In lei emerge scaltrezza mentale e lungimiranza (Mercurio nel nono campo in sagittario). Non è una romanticona o una sentimentale, preferisce di gran lunga risolvere i problemi con il darsi da fare, che con il filosofeggiare (Ascendente Ariete e Marte congiunto a Urano).

Portata ad aiutare il prossimo, perché di cuore buono, in giovane età era molto incerta e insicura. Con gli anni e l’esperienza, però, volta all’edonismo e alla cura dell’immagine. Tutte caratteristiche disegnate dalla sua Venere in Bilancia, che le dona talenti a tutto tondo e un amore per il bello.

Nettuno e Mercurio in Sagittario supportano l’interpretazione astrologica, aggiungendo la sua forte componente istrionica al pacchetto delle sue più belle qualità. Alessia Marcuzzi riesce con maestria a passare dalla recitazione in sit-com e film per la TV alla presentazione di progetti filo-culturali, musicali.

Il 2021 le regalerà importanti opportunità mediatiche: grande notorietà e successo ancora previsti. Per lei la conduzione di un altro format di successo in arrivo nel 2021.

Novella 2000 © riproduzione riservata.