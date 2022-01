Astro Novella di Joss: Georgina Rodriguez e l’attitudine al comando

Georgina Rodriguez, magnetismo sensuale

La bella Georgina Rodriguez nasce sotto il segno dell’Acquario, e con lei molte star del segno hanno avuto l’incredibile fortuna di incontrare personaggi noti e fidanzarvisi.

Lei, a differenza di molte altre, detiene uno stellium di pianeti nel segno natìo che decreta una personalità frizzante, ma anche malleabile e non certamente granitica. Anzi, si parla di pianeti che in un segno d’aria idealista non evocano l’immagine di una donna che cresce da sola. Ma è la capacità di cogliere al volo gli innumerevoli colpi di fortuna regalati dalla vita, a decretarne un personaggio noto nel jet set. Primo fra tutti l’incontro con il motivo per cui è diventata celebre in tutto il mondo: Cristiano Ronaldo.

Venere in Acquario si sovrappone al Sole di lui, calciatore di fama internazionale e padre dei suoi figli nonché attuale compagno. Da riconoscerle il forte dono di essere magnetica e sensuale, e in grado di comprendere con sofisticato intuito le idee e le mosse di chi le sta di fronte, aiutando laddove necessario.

Saturno nel segno dei Pesci è per lei un dono sublime, perché le consente un buon equilibrio specie relazionandolo a quel concorso, a quello stellium eccessivo di pianeti nel segno dell’anticonformismo uraniano: l’Acquario.

Non solo la donna di Ronaldo

Un buon mix di energie che conducono Georgina Rodriguez a essere più radicata e precisa, metodica nelle azioni del quotidiano. La disciplina e la voglia di essere riconosciuta per le proprie capacità, e non solo per essere la lady di Ronaldo, non le mancano.

Plutone in Scorpione in sestile ampio al suo Marte natio simboleggia la sua inimicizia verso le imposizioni, di cui lei stessa si fa foriera. Non ama essere comandata, ma comandare la nave della sua vita e famiglia: Mercurio quadra infatti Plutone e si oppone alla Luna.

Sguardo al futuro

Osservando i futuri transiti di Georgina Rodriguez, non giungono certamente anni di serenità. Al contrario, difficoltà nel rapporto di coppia già dalla primavera del 2023. Insomma, dietro l’angolo. Una separazione pare quasi certa.

Anche la primavera del 2022 potrebbe non essere favorevole ai suoi progetti, e il tanto famigerato reality che proporrà pare non avrà il successo sperato.

Riconosco in lei una grande voglia di emergere su più fronti: sociale, economico, professionale e di riconoscimento pubblico. Essere moglie di Cristiano Ronaldo aiuterà Georgina Rodriguez – come del resto ha già fatto sinora – nel ricevere i voluti consensi. Una luce di vivace notorietà è fortemente riflessa nel suo ruolo.

Difficili i casi in cui persone avvolte dalla fama mistica che il popolo nutre per i calciatori possano brillare di luce propria.

Ai posteri l’ardua sentenza, non dimenticandoci che Saturno sul Sole acquariano del suo attuale compleanno non giocherà a favore di una leggerezza naturale congeniale all’energia uraniana del segno: preoccupazioni e sfide intense sono in arrivo. Forse, l’uscita del reality la porterà a vivere molte critiche.

Ad ogni modo, che sia un compleanno sereno e di profonde crescite. Namaste!

a cura di Joss Procino

