1 Cristiano Ronaldo diventa papà per la quinta volta?

A lanciare l’indiscrezione, come riporta anche il sito Corriere dello Sport, è stata la rivista “Hola“. Secondo i rumor, infatti, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo starebbero aspettando il loro quinto figlio. La modella, inoltre, sarebbe incinta già da 12 settimane, quindi da circa 3 mesi. Nel caso in cui fosse vero, quindi, ben presto cominceranno a vedersi certe rotondità e avremo la certezza di quanto stiamo scrivendo. Per adesso, infatti, va tutto preso con le pinze.

Il concepimento, quindi, risalirebbe a luglio, quando la coppia si trovava ancora a Torino. Adesso si sono trasferiti a Mancherster, nel Regno Unito, dove vivono con la loro già numero famiglia. La coppia, infatti, ha già quattro figli: Cristiano Ronaldo Jr (nato nel 2010), i gemelli Eva e Matteo (nati da madre surrogata) e Alana Martina (nata nel 2017). Non ci resta che attendere maggiori informazioni a riguardo. Sappiamo, però, che i due sono molto innamorati e in passato l’influencer ha raccontato del loro primo incontro:

È stato amore a prima vista. Il destino ci ha uniti. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto.

L’anno scorso, inoltre, la moglie di Cristiano Ronaldo ha parlato della loro storia d’amore sulle pagine di una rivista francese, come riporta Il giornale. Parlando della gestione dei figli, infatti, ha rivelato: “Non abbiamo una baby sitter. È un punto d’onore prenderci cura dei nostri figli da soli. Io sono quella che li porta a scuola, che li va a prendere, che fa i compiti con loro“. Per entrambi la famiglia significa tanto. Vedremo prossimamente se avremo più notizie. Nel frattempo la compagna di un altro calciatore ha dato alla luce la figlia…