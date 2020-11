Baciato dalle stelle, Red Canzian è il bassista dei Pooh cui gli astri riconoscono una generosità disinteressata: il profilo del nostro Joss.

Red Canzian ha una lunga scia di concerti e successi alle spalle come bassista e autore di uno dei gruppi più importanti e amati d’Italia, i Pooh.

Red (Bruno Canzian) nasce Sagittario ascendente Cancro ed è proprio la natura acqua del suo ascendente a regalargli una grande sensibilità musicale e successo di pubblico.

Guardando con attenzione gli archetipi planetari legati alla musica, vediamo che nel suo zodiaco Nettuno, maestro delle arti sublimi musicali, si trova congiunto a Venere. Altro importante indicatore, questo, di chi fa e scrive la propria musica.

Anche il sesto campo, quello del lavoro, vede una stretta congiunzione di Mercurio alla Luna, indicatore del suo successo di pubblico e di amore per la folla.

A dire il vero, pare che la notorietà, almeno inizialmente, sia stata un po’ stretta al grande Red Canzian, perché la pesante quadratura formatasi tra la Luna e Marte lo ha reso restio ad apparire. Proprio come i grandi artisti, che hanno bisogno solo di musica e della sua gloriosa energia per nutrire l’anima, e che a convenevoli o lungimiranti elogi preferiscono una buona canzone.

Un inesauribile amore per la musica

Ed è proprio questo amore per la musica che lo ha condotto a vivere una vita da sogno. Dotato di grande estro e talento, inizia la sua carriera in giovane età proseguendo con un inserimento in pianta stabile nei Pooh dopo l’addio di Riccardo Fogli al gruppo.

Anche Giove, maestro del successo, canta a gran voce un destino volto al mondo dello spettacolo e della musica.

La sua forte posizione in Ariete, in stretta congiunzione al Medio Cielo, lo rende un uomo il cui destino era voluto fortemente dal firmamento e dagli esseri spirituali.

Anima grande e alla ricerca della perfezione, volto alla conoscenza dei sentimenti, di profonda sensibilità e di forte impatto mediatico per la sua immagine accattivante e di chi la musica sa farla perché la sente dentro.

Una musica che abbraccia i bisogni della gente e che arriva dritta al cuore. La Luna in trigono a Plutone ci fa capire che Red Canzian è molto vicino a chi ha bisogno. Ma anche a chi necessita di un aiuto o di una parola di conforto.

Ottimo anche il sestile con Venere e Nettuno, che gli consente di mantenere quella pulizia d’animo che lo rende un musicista DOC.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.