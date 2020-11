È morto Stefano D’Orazio, membro storico dei Pooh. L’annuncio

A pochi giorni dalla notizia della scomparsa di Gigi Proietti, arriva un altro grave lutto per il mondo dello spettacolo. Una notizia che mai avremmo voluto darvi. È morto Stefano D’Orazio, membro storico dei Pooh, una delle band più amate del nostro Paese.

Tramite Twitter a dare il triste annuncio è stato Bobo Craxi, amico del batterista. Il politico con un messaggio sul suo account ha scritto quanto segue:

Con questo messaggio siamo venuti a conoscenza della morte di Stefano D’Orazio.

Insomma un vero e proprio fulmine a ciel sereno arrivato, questa sera. Ovviamente l’annuncio ha fatto il giro del web e in tantissimi stanno commentando il tragico accaduto. All’età di 72 anni Stefano D’Orazio è morto, lasciando un vuoto incolmabile nelle persone a lui care, ma anche in tutti i numerosi ammiratori che da sempre lo sostengono.

A seguire queste le parole dei componenti dei Pooh, che hanno diviso il palco e i successi accanto a Stefano d’Orazio. Così hanno voluto salutare il loro caro amico, dando qualche informazione in merito alla morte:

“STEFANO CI HA LASCIATO!

Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia.

Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa.

Preghiamo per lui.

Ciao Stefano, nostro amico per sempre…

Roby, Red, Dodi, Riccardo”