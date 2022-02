Astro Novella di Joss: Tiziano Ferro… e un figlio nel destino

Il tema natale di Tiziano Ferro: un amore straniero, il grande cuore per gli animali in difficoltà, e un figlio nel prossimo futuro

Tiziano Ferro: carisma e personalità

Tiziano Ferro nasce il 20 febbraio del 1980 a Latina. Pesci ascendente Leone al primo grado, Tiziano è in grado di catalizzare per personalità e carisma la folla di tutto il mondo.

Con un Sole nel suo ottavo campo natale, il cantante è riuscito a coronare il sogno di diventare marito del celebre agente “losangelino”.

Tante sono le forze planetarie che hanno spinto Tiziano Ferro a compiere il passo del matrimonio, un progetto che molto probabilmente lo accompagnava nei sogni intimi sin da fanciullo.

Da Giove in Sagittario di transito nel quinto campo zodiacale, quello legato all’amore e alle unioni importanti, sino a Urano nel decimo campo zodiacale che segna per Tiziano un successo e una realizzazione personale.

Sempre nel decimo campo zodiacale del cantante dal cuore romantico troviamo la Luna, pianeta archetipo di grande notorietà che brillerà nel 2022 grazie al transito di Giove in Ariete. Si attedono così nuovi suoi successi in campo musicale anche a breve.

Tanti sono gli interessanti aspetti espressi dal tema natale di Tiziano. A partire da quella congiunzione nel secondo campo natale di Giove e Marte fautori indiscussi del talento nella scrittura creativa che più volte ha dimostrato. E poi Plutone nel quarto campo in Bilancia, segno di profondità, intuizione, e autoanalisi.

La grande sensibilità per gli animali

In perenne moto interiore Tiziano Ferro è riuscito a trasferire gli intrecciati mondi del suo cuore annidati nella complessa ricerca di verità, in melodie che toccano le corde dell’anima e del profondo di chi lo ascolta. E Mercurio nell’ottavo campo in Pesci in quadratura a Nettuno lo rendono vicino a chi soffre e a chi ha bisogno, animali inclusi.

Sono note le sue battaglie in favore degli animali e celebri le sue donazioni a canili per l’aiuto di randagi e del personale che si occupa con cura e dedizione alla causa.

Anche il marito di Tiziano Ferro pare essere sensibile ai temi della violenza e dell’abbandono del mondo animale. È egli stesso volontario in canili della Silicon Valley. Spesso i due sono paparazzati in pomeriggi assolati hollywoodiani alle prese con cani di tutte le tagli e razze.

L’amore lontano e un figlio in arrivo

Non è difficile pensare, leggendo il tema di Tiziano Ferro, che un amore importante sarebbe stato di origine straniera. Infatti, la presenza di Venere nel nono campo zodiacale è un classico indicatore astrologico che il vero amore lo si incontrerà lontano, o che avrà origini estere. Si preannuncia per il bel cantante la possibilità di adozione di un figlio, condotte dalle stelle tra il 2023 e il 2025.

Certo, lo stesso passaggio di Urano più volte sulla cuspide del medio cielo di Tiziano, punto di espressione massima del destino, è un segno caratterizzante gli innumerevoli cambiamenti vissuti in questi anni barricati in casa tra pandemie e interruzione dei concerti.

Il suo futuro è roseo, così come la coppia e la forza della sua musica che tocca il cuore dei più sensibili.

Un augurio per un sereno compleanno e un anno meraviglioso da Novella 2000.

a cura di Joss Procino

