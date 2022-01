1 Morto il cane di Tiziano Ferro

Ore difficili le ultime per Tiziano Ferro. Il cantante infatti sui social ha annunciato la morte del suo cane Jake, che aveva adottato in un canile all’incirca un anno e mezzo fa. L’amico a quattro zampe dell’artista di Latina aveva subito diversi maltrattamenti, e così Tiziano e suo marito Victor avevano deciso di salvarlo per dargli una vita migliore. Fin dal primo momento tra Jake e i suoi nuovi padroni si è instaurato un rapporto speciale e unico, tuttavia poche ore fa il cane è scomparso. Questo lo straziante addio di Ferro, che sui social ha dedicato un bellissimo post a Jake che ha commosso il web:

“Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”.

Mentre Tiziano Ferro dà l’addio al suo cane Jake, in queste settimane il cantante è tornato a lavoro. Solo pochi giorni fa infatti l’artista ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, Il Mondo È Nostro, la cui uscita è prevista per il prossimo 11 novembre. Ma non solo. Nell’estate 2023 Tiziano girerà l’Italia con il suo nuovo tour di stadi, atteso da ben 2 anni. Come sappiamo infatti a causa del perdurare della pandemia Ferro è stato costretto a rimandare più volte i live, ma si spera che il prossimo anno possa tornare a cantare dal vivo per i suoi fan.

Nel mentre qualche tempo fa il cantante ha fatto luce su alcuni lati inediti della sua vita privata. Rivediamo le sue dichiarazioni.