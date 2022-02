‘Belen? Alle Iene l’ho proposta io’: intervista a Teo Mammucari

Teo Mammucari in un'intervista a pochi giorni dal debutto come conduttore delle Iene insieme a Belen: ecco cosa ci ha svelato

Teo Mammucari: alle Iene con Belen

Teo Mammucari è tornato alle Iene da conduttore, e stavolta accanto a lui c’è Belen. L’intrattenitore romano, esploso sul piccolo schermo con il programma cult Libero, ha concesso un’intervista firmata per Novella dalla nostra Tiziana Cialdea, svelando di aver suggerito lui Belen come compagna d’avventura.

“Non me l’hanno detto (che sarebbe stata con me, ndr), sono stato io a proporla. L’intuizione nasce proprio a Tu sì que vales: l’ho vista in conduzione durante una puntata in diretta, e al termine della puntata mi sono avvicinato per complimentarmi”.

Già, perché per quei pochi che ancora non lo avessero visto Belen e Teo Mammucari condividono da anni il palcoscenico anche nel varietà del sabato sera invernale di Canale 5, Tu sì que vales. Qui Mammucari è giudice delle esibizioni che si alternano sul palco, mentre Belen presenta gli artisti o aspiranti tali che provano a sbarcare il lunario presentandosi di fronte a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e appunto Mammucari.

“Era stata molto brava,” prosegue Teo, “rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice. Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme avrei pensato a lei. Lei mi ha ringraziato, ed è finita lì. Poi, quando mi hanno richiamato a Le Iene, sapevo che c’erano in ballo altre opzioni. Ma non c’era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome”.

I complimenti di Mammucari verso la collega sono generosi e sinceri:

“Per me ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi”.

In realtà, Teo Mammucari aveva tenuto a battesimo su Mediaset Belen in una vecchia edizione preserale di Sarabanda, a ridosso della fortunata partecipazione della Rodriguez a L’Isola dei Famosi.

Il confronto con Ilary

Inevitabile ad ogni modo – sia da parte del pubblico che della stampa – il confronto con chi ha preceduto la showgirl argentina, vale a dire Ilary Blasi. Anche in questo caso, però, Mammucari si rivela molto comprensivo con Belen:

“È logico che Ilary sia più esperta, è stata iena per anni. Tra lei e Belen non si possono fare paragoni. È come se volessimo confrontare Zaniolo che ha vent’anni con un altro calciatore con dieci anni di carriera alle spalle. Belen ha tanti requisiti e altrettante possibilità, ma bisogna darle tempo”.

Tra i primi ad aver dato a Teo Mammucari un feedback sul suo nuovo debutto in TV c’è stata anche la figlia Julia. Tredici anni, Julia è nata dalla relazione di Mammucari con l’ex Velina Thais Wiggers. Con quest’ultima il conduttore è stato insieme tre anni, dal 2006 al 2009.

“Io cerco di tenerla lontana dal mio lavoro, le dico sempre che il mio è un mestiere come un altro e tendo a dare poca importanza a quello che faccio. Poi è chiaro che se camminiamo per strada vede che il papà è riconosciuto. Insieme non guardiamo mai in TV i miei programmi. Ma lei mi guarda. La sera in cui c’è stata la prima puntata stagionale delle Iene mi ha mandato un messaggio che ho letto quando c’era la pubblicità, perché non mi vedeva. Mi ha scritto che su Canale 5 c’era una partita, e allora le ho risposto ‘Amore, papà è su Italia 1’. Poi mi ha detto che non devo dire che sono bello come il cantante dei Maneskin, perché non è vero. Julia ha tredici anni, e i suoi commenti sono i più sinceri. Sono contento se mi guarda, ma solo nella prima mezz’ora di programma, quando gli argomenti sono più leggeri e ci sono gli scherzi. Io la vedo ancora come una bambina, anche se sta per iscriversi al Liceo Artistico e devo prendere coscienza che presto non lo sarà più”.

