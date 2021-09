1 Il tatuaggio di Tiziano Ferro

Sono passati più di due anni da quando a sorpresa Tiziano Ferro sposava il suo compagno Victor Allen, di cui fino ad allora nessuno conosceva l’esistenza. Da quel momento il cantante di Latina e suo marito hanno iniziato a mostrare la loro vita insieme e a oggi sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Proprio Tiziano in più occasioni ha speso bellissime parole per Victor, che come lui stesso ha affermato ha cambiato la sua vita, migliorandola. Proprio nel corso di un’intervista per Domenica In Ferro, parlando del suo rapporto con Allen, ha dichiarato:

“Prima di lui ho provato ad avere delle altre relazioni. Victor è arrivato perché io gliel’ho permesso ed è riuscito a smussare i miei angoli. […] Lui ha migliorato la mia vita ma è un miglioramento bello e faticoso al tempo stesso. Lui ha caratteristiche che compensano le mie carenze e viceversa”.

Qualche ora fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha emozionato e commosso il web intero. Con un post sui social infatti Tiziano Ferro ha svelato di essersi fatto un tatuaggio dedicato proprio a suo marito Victor! Il cantante ha così deciso di incidersi sulla pelle il nome del suo compagno di vita, e naturalmente lo scatto in breve ha fatto il giro del web, lasciando senza parole i fan dell’artista, e non solo. Queste le parole di Tiziano in merito:

“Ai tatuaggi come scudo sulle vene”.

Naturalmente il bellissimo gesto di Tiziano Ferro non è passato inosservato, e i fan hanno preso d’assalto il post in cui il cantante mostra il tatuaggio dedicato a suo marito Victor. Qualche mese fa intanto proprio il cantautore ha fatto delle rivelazioni inedite sul suo passato, affermando di essere stato un alcolista. Rivediamo le dichiarazioni di Tiziano in merito al suo periodo più buio e difficile.