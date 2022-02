Astro Novella di Joss: Valentino Rossi papà da podio

Valentino Rossi, da campione di motociclismo a genitore grazie al rinnovamento delle stelle. Il profilo astrologico di The Doctor

Da campione a genitore

Valentino Rossi vive di uno splendido stellium di pianeti acquariani, che mitigato dall’attuale transito di Saturno gli regala nuovi inizi.

Ben conosciuto, il signore del Karma matura cambi profondi nella vita di chi lo vive intensamente nel proprio segno zodiacale, e gli Acquario del momento sanno bene di cosa parlo.

Valentino Rossi possiede il Sole in Acquario nel campo sesto, quello del lavoro e della routine. E mai nessuno più di lui può spiegarci, osservando la sua vita di oggi, l’azione trasformante di questo passaggio planetario.

Da campione del mondo del motociclismo, icona per una molteplicità di titoli vinti, a genitore: una sfida unica.

Essere genitori rappresenta per Valentino Rossi non solo una grossa sfida, ma la cruciale realizzazione della propria persona tramite l’amore, strumento più intenso della nostra incarnazione fisica.

Plutone e Luna in bilancia definiscono i forti tratti della sua intensa personalità, ma anche la necessità di sentirsi pienamente realizzato della genitorialità quale strumento assoluto per la manifestazione della sua autorità, seme nutriente per il bimbo.

Sarà un perfetto padre, con quella capacità di entrare in empatia col prossimo (Nettuno trigono lilith dodicesimo campo), e per la sua capacità di dare dritte, dare giusti consigli.

Plutone, fonte del potere Divino, è nel campo delle unioni. Quello della Bilancia, in perfetto accordo alla Luna, simbolo di gravidanza, ma anche del tipo di donna che più lo aggrada.

Valentino Rossi: cuore nobile e romantico

La Luna rende la gravidanza splendida, perché sorretta proprio da quel Saturno che cambia i connotati sociali di Valentino e porta la sua anima a viversi più intensamente tramite interrogativi intimi sulla vita, sulla nostra provenienza terrena e sulla nostra destinazione.

La gravidanza della compagna Francesa Sofia Novello genererà in lui maggior consapevolezza. Sarà ancor più sveglio circa le dinamiche che caratterizzano la vita stessa: grande campione anche nella vita.

Dal cuore nobile e temerario, con quella Venere in Capricorno che è sinonimo di determinazione, cerca di dare il massimo sempre.

Bella la sfera carnale, che ci illustra la sua capacità di giocare con l’eros e di divertirsi.

Interessante Nettuno nel campo della famiglia d’origine. Sicuramente nato in una famiglia la cui visione della vita è originale, e non consona ai canoni della tipica famiglia tradizionale. E un pizzico di originalità è contenuto anche nel suo modo di fare e nel suo simpatico sorriso, che lo rende speciale al pubblico e molto amato.

Mercurio dal segno dei Pesci lo rende un romanticone e un sognatore.

Un gran bel cielo per il nostro indiscutibile campione Valentino Rossi!

a cura di Joss Procino

