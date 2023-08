Astro Novella di Joss: Zendaya anima da amare

Spettacolo

Redazione | 30 Agosto 2023

Straordinario è lo Zodiaco di Zendaya, nata sotto il segno della Vergine con ascendente Acquario.

È destinata a vivere una grandiosa notorietà con la complicità di Plutone al Medio Cielo nel segno dello Scorpione. È modella, ballerina, attrice, di recente anche cantante, premiata dalla critica e vincitrice di due premi Emmy e un Golden Globe per il ruolo di Rue Bennet nella serie drammatica Euphoria.

Famosa e apprezzata dalle teenager di tutto il mondo, non è solo un’attrice eccellente ma anche la compagna di Tom Holland, uno degli attori più desiderati e sexy di Hollywood (secondo i sondaggi della rivista GlamMeg che saranno pubblicati nel prossimo settembre).

I due, a quanto pare accompagnati da un simile destino fatto di successo e talento, si sono conosciuti sul set di Spider-Man. Lui come protagonista, lei come sua compagna. E dalla scena alla vita vera il passo è stato breve.

Un talento stellare

I pianeti di Zendaya, sin dalla nascita decantavano il suo talento. Infatti, chi nasce con Plutone congiunto al Medio Cielo ha una garanzia da parte del Fato, di ottenere consensi, popolarità, potere, denaro, e manifestare con maestria il proprio talento in questa incarnazione terrena.

Secondo la metafisica esoteri, il successo che Zendaya ha avuto è legato sia all’apertura plutoniana che a un rimborso che la vita stessa le ha concesso circa fatiche esercitate in una precedente incarnazione.

Tali difficoltà, non necessariamente avute nell’ambito in cui oggi Zendaya eccelle, l’hanno condotta ad averne una ricompensa diretta.

Equilibrio tra corpo e anima, intelletto e cuore

Passiamo alla nostra astro-analisi. In evidenza, la congiunzione Marte-Venere nel segno del Cancro. Ambo i pianeti contengono energie maschili e femminili che, unite nel segno della Luna, fanno di lei un concentrato perfetto di yin e yang. Un’interezza energetica davvero invidiabile, che al contempo si apre egregiamente con Plutone garantendo i plausi della folla e un occhio attento da parte degli addetti ai lavori.

Lo stesso Saturno fa da supporto nel segno dell’Ariete, a garanzia di ulteriori successi cinematografici previsti nei prossimi anni. Tra il 2025 e il 2027, anno in cui Saturno transiterà al suo Saturno Natale nel campo del lavoro, è garantito un exploit senza precedenti, con un salto di qualità attoriale indiscutibile.

Anche la presenza dell’ascendente in Acquario alla congiunzione di Urano e Nettuno le conferisce la capacità di esprimere le sue emozioni con l’arte.

La lettura umanistica del suo Zodiaco ci consente di capire la natura psicologica intima di questa fuoriclasse. Partiamo dal Sole presente in Vergine al trigono della Luna, aspetto che rimarca nuovamente la sua completezza, il suo egregio equilibrio tra azione e sensibilità (corpo e anima). Il tutto collegato a un Giove in Capricorno, segno di terra che su tutti conferisce fare pratico e concretezza.

Una cantante nata

Riassumendo, potremmo dire che Zendaya pensa con profonda creatività e poi realizza con altrettanta forza.

A riprova c’è quel Mercurio, pianeta che per antonomasia rappresenta la mente (e ci fa capire come pensiamo), che è nell’ottavo campo bilancino congiunto al Nodo Nord.

Mercurio in Bilancia le regala la capacità di trovare accordi col prossimo, e la congiunzione al nodo all’ottavo campo simboleggia l’evoluzione che nella vita artistica l’attende nel dietro le quinte. Non solo di fronte alle telecamere ma anche dietro: è questo quello che le stelle gridano per lei in futuro.

Venere in Cancro nel sesto campo garantisce grande cuore e grande capacità di cantare, e connettere il cuore di sé con quello degli altri. È infatti recente la notizia di un suo approdo in campo musicale proprio in qualità di cantante: premiata ancora come autrice e interprete.

Davvero un’anima ricca di talenti, che s’inserirà nella lista di quelle celebrità che faranno la storia del cinema e del mondo dello spettacolo internazionale.

a cura di Joss