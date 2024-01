Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Beatrice Luzzi ha confidato a Fiordaliso di aver avuto un attacco di panico mentre erano in Tugurio.

L’attacco di panico di Beatrice Luzzi

Nella giornata di ieri i gieffini “veterani” sono stati portati in esterna per trascorrere una giornata rilassante in una spa. Peccato, però, che Beatrice Luzzi non fosse molto in vena di festeggiare in quanto nel mondo reale stava venendo celebrato il funerale del padre. Lei stessa, però, ha lanciato un appello alla famiglia in lacrime affermando di non essersi potuta sottrarre a tale attività:

“Io vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere lì con voi ed essere uscita fuori. Sono uscita fuori a fare una cosa per la quale non ho voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, veramente troppo”.

Fiordaliso, che era lì con lei, ha tentato di tirarla su di morale ma senza riuscirci. Anzi, secondo quanto poi il pubblico ha appreso più tardi la situazione sembra sia peggiorata. Nel video qui sotto infatti possiamo ascoltare Beatrice Luzzi mentre racconta alla cantante di aver avuto un attacco di panico: “Non ho mai avuto quella sensazione“. Tuttavia gli spettatori non avrebbero visto nulla perché le immagini sarebbero state censurate dalla regia.

ah ecco perché ieri hanno censurato il tugurio (?)pic.twitter.com/v8p6mBmXF9 — Paola. (@Iperborea_) January 18, 2024

Tutti i fan dell’attrice sono dalla sua parte e accusano il Grande Fratello di averle causato un danno, perché avrebbero potuto posticipare la giornata in spa di almeno un giorno. Invece hanno scelto proprio la giornata del funerale del padre, al quale la Luzzi non ha potuto prendere parte.

Anche il suo amico Vittorio Menozzi, parlando con Greta Rossetti, si è detto dispiaciuto della situazione e nemmeno lui capisce come mai non si sia potuta spostare la data: “Non capisco perché ce l’hanno fatta fare oggi, per lei è stata lunga“. Vedremo se di tutto ciò se ne parlerà in un segmento durante la diretta del 23 gennaio 2024.