Ieri sera, dopo essere tornati dalla giornata in spa, Beatrice Luzzi ha chiesto scusa alla sua famiglia per aver partecipato a questa attività il giorno del funerale del padre.

Le scuse di Beatrice Luzzi

Ieri pomeriggio il Grande Fratello ha voluto fare una sorpresa agli inquilini “veterani” regalando loro una giornata rilassante in spa. Tutti quanti sono stati felici della notizia, ma i fan hanno notato un velo di tristezza sul volto di Beatrice Luzzi e per tale ragione si sono preoccupati.

La spiegazione sta nel fatto che, come lei steso aveva dichiarato, ieri si sarebbe tenuto il funerale del padre. Tale pensiero non le avrebbe fatto vivere bene l’attività volta al divertimento e di conseguenza, non appena tornata in Casa, ha chiesto scusa alla sua famiglia:

“Io vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere lì con voi ed essere uscita fuori. Sono uscita fuori a fare una cosa per la quale non ho voce in capitolo, come sapete. Mi dispiace tanto, veramente troppo”.

“vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. mi dispiace tanto” BEA ❤️‍🩹 #luzzers #grandefratello pic.twitter.com/VhIwJTbkQd — beallux⋆ 。゚ ☁︎。⋆ 。 ゚ ☾ ゚ 。⋆ ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · (@innsaeix) January 17, 2024

La voce le si è spezzata e Fiordaliso, lì con lei mentre pelava le patate, ha cercato di rincuorarla. Le ha detto che i suoi famigliari sanno benissimo che deve fare tutto ciò per il reality e poi ha aggiunto: “Non dire niente, però, te l’hanno chiesto. Abbiamo solo fatto un bagno, non siamo andati a ballare la tarantella in Puglia“.

Da un’altra parte della casa, intanto, anche Vittorio Menozzi ha affermato di sentirsi dispiaciuto per Beatrice Luzzi. Il modello è dell’opinione che gli autori avrebbero potuto posticipare la spa in una giornata diversa: “Non capisco perché ce l’hanno fatta fare oggi, per lei è stata lunga“.

Speriamo che Beatrice possa riprendersi in fretta da questa giornata e smetta di sentirsi in colpa per un qualcosa sul quale non aveva alcun potere decisionale, a quanto si capisce dai video. Non ci resta che attendere la puntata del 23 gennaio per saperne di più.