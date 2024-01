Il passato di Mew: prima di arrivare ad Amici 23 ha fatto un provino per X Factor con il suo nome (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2024

Amici 23 X Factor

Prima di arrivare nella scuola di Amici 23, Mew ha tentato altre strade e tra queste c’è stata anche X Factor. La cantante veneta ha provato a presentarsi ai casting, ma non ha avuto la fortuna sperata. Vi ricordate di lei nella trasmissione di Sky Uno?

Il passato di Mew a X Factor

Chiusa la parentesi ad Amici con un ritiro che ha spiazzato tutto, per Mew potrebbe non essere finita qui con i talent. Mentre si rumoreggia un suo possibile ingresso nel cast della nuova edizione di X Factor, a seguito di un like sui social, non tutti sanno ma la cantante in passato aveva già preso parte al format di Sky Uno. Non la ricordate? Vi rinfreschiamo la memoria e facciamo un tuffo nel 2019.

Ai casting di X Factor quell’anno si è presentata una ragazza dagli occhi di ghiaccio, capelli biondi, con una maglia bianca, una bandana e tanti bei tatuaggi. Una giovane talentuosa di nome Valentina Turchetto, che oggi conosciamo con il nome d’arte di Mew, ha tentato la sua fortuna nel programma musicale. Purtroppo non ha avuto il successo sperato e nessuno dei giudici ha voluto confermarla. Non ha superato il test dei casting.

In un estratto, che sta circolando sui social, Mew si è presentata ai microfoni di X Factor, presentandosi e raccontando il suo brano, dal titolo La birra calda: “Quando sei al bar e ti arriva una birra, poi aspetti cinque minuti. Tempo di fare una chiacchierata e la birra diventa caldissima. Il titolo di questa canzone potrebbe essere La birra calda”.

Successivamente come mostrato nel video, Mew ha intonato parte del suo pezzo.

Mew ai casting di X Factor 2019.

Video del 15 ottobre 2019 presente sul sito di Sky dal titolo "Senti che disagio: Valentina Turchetto". #Amici23 #Mew pic.twitter.com/sT4UEtzcbq — forse proprio (@forseproprio) October 23, 2023

Dopo 4 anni Mew non si è data per vinta, ha fatto il suo percorso ad Amici 23, bruscamente interrotto per motivi personali. Ora dopo quel “segui” sospetto alla pagina ufficiale di X Factor in tanti sperano di poterla vedere nuovamente in TV. Non sappiamo chiaramente cosa succederà, ma auguriamo alla cantante tanta fortuna per il suo futuro artistico.