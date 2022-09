1 L’attacco di Charlie ad Attilio Romita

In queste ore si è consumata una nuova lite al Grande Fratello Vip 7. I protagonisti sono stati Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Il giornalista ha cominciato: “Siccome vi ho sentiti, perché stavo seduto là per ascoltare, siete surreali quando fate la spessa“. Questo commento ha acceso subito gli animi dei presenti. Prima di tutti Luca Salatino ha tentato di ribattere ma la sua voce è stata coperta da quella di Charlie. Il comico, infatti, è scattato in piedi e ha iniziato a reagire in maniera abbastanza concitata.

Nel video qui sotto possiamo sentirlo dire:

Vieni te, allora vieni te! Allora taci! Allora taci! Ma siamo surreali, cosa vuol dire che siamo surreali? Questa è un’offesa. Ma dai, falla tu invece, vai! Surreale è un’offesa. Noi non siamo… Sì. è un’offesa. Lo conosco. Perché io ho studiato il Surrealismo di André Breton. È un movimento artistico! Hai detto una ca**ata. Vuoi fare l’intellettuale e sei una me**a vivente. Ma va*****ulo, vai. Surreale a me? Ma vai tu a farti il c**o.

Non è la prima volta che Charlie si lascia andare a queste sfuriate abbastanza aggressive e quasi sempre no sense. Brutte pure da vedere. #GFvip pic.twitter.com/LdQQ5gsLkk — Viperissima Trash (@Viperissima_) September 30, 2022

Sul web c’è chi ha trovato la reazione di Charlie Gnocchi nei confronti di Attilio Romita molto esagerata: “Non è la prima volta che Charlie si lascia andare a queste sfuriate abbastanza aggressive e quasi sempre no sense. Brutte pure da vedere“. O ancora: “Fate uscire questo mostro di Charlie per piacere che vergogna di persona“. Oppure: “Eccessivo, esagitato, prepotente, egocentrico… VERGOGNA“.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, pochi giorni fa, anche Attilio è stato al centro di qualche polemica a causa di alcune sue esternazioni. Andiamo a rivederne un paio. Continuate a leggere…