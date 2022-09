Chi è Charlie Gnocchi? Età, vita privata e Instagram

Scopriamo tutte le notizie su Charlie Gnocchi, concorrente del GF Vip 7. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Charlie Gnocchi

Nome e cognome: Carlo Ghiozzi

Nome d’arte: Charlie Gnocchi

Età: 99 anni

Data di nascita: 29 gennaio 1963

Luogo di nascita: Fidenza

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: conduttore radiofonico, personaggio televisivo

Figli: ha tre figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @charliegnocchi

Charlie Gnocchi età, altezza e biografia

Andiamo a vedere tutte le informazioni possibili su Charlie Gnocchi, concorrente del GF Vip 7. Partiamo dal vero nome, ovvero Carlo Ghiozzi. Il conduttore radiofonico quanti anni ha? Nasce il 29 gennaio 1963. Di conseguenza la sua età è di 59 anni.

Non abbiamo informazioni sul peso, ma ha un’altezza pari a 1 metro e 65 centimetri. Il suo segno zodiacale è quello dell’Acquario.

La famiglia è composta dal fratello comico Gene Gnocchi, ma anche da Alberto, Federico, Andrea e dalla sorella Elena. Della madre e del padre non abbiamo notizie.

Ha una grande passione per la pittura. Ha esposto le sue opere in giro per l’Italia.

Passiamo, ora, alla vita privata…

La vita privata di Charlie Gnocchi: moglie e figli

Cosa sappiamo della vita privata di Charlie Gnocchi, concorrente del GF Vip 7, sotto l’aspetto sentimentale? Il conduttore radiofonico è sposato? Lo è stato e dall’unione con la moglie è nata la figlia Carolina.

Da qualche anno pare abbia una compagna, Elisabetta Randolfi. Di lei si sa solamente che è italiana con madre finlandese. Ha altri due figli, ovvero Antonio e Maria.

Dove seguire Charlie Gnocchi: Instagram e social

Dove seguire Charlie Gnocchi per non perdersi nessuna notizia mentre è nella casa del GF Vip 7? Prima di tutto ha un account Twitter che, tuttavia, non viene utilizzato dal 2019.

La pagina Facebook, invece, è inattiva dal 2020. Più usato il profilo Instagram. Qui condivide foto con amici, colleghi e con la famiglia.

Carriera

La carriera di Charlie Gnocchi comincia come chitarrista nel gruppo del fratello Gene. Grazie a quest’ultimo si è poi avvicinato al mondo della TV, lavorando allo Zelig di Milano. Nel 1992 debutta su Radio 105 con Joe Volanti. L’anno dopo trasloca su RTL 102.5 con il programma Alto Godimento. Tra le atre trasmissioni radiofoniche citiamo anche No problem – W l’Italia.

Tra il 1994 e il 1996 lo vediamo a Uno Mattina Estate. Insieme a Roberta Capua e Gianluca Semprini, in seguito, diventa opinionista de L’estate in Diretta. Per diversi anni è stato “Mister Neuro” a Striscia la Notizia. In questi panni intervista vari personaggi politici.

Libri

Charlie Gnocchi ha scritto anche qualche libro. Qui di seguito una breve lista:

Alto godimento (2000)

(2000) Mammamoka (2020)

(2020) Giovedì gnocchi… gli altri giorni? (2022)

Proseguiamo con il suo più noto lavoro in TV…

Striscia la Notizia

Charlie Gnocchi, dal 2008 al 2019 ha preso parte a Striscia la Notizia come inviato. Lui, infatti, ha vestito i panni di Mister Neuro, personaggio contro le ingiustizie e gli sprechi.

Ma passiamo alla partecipazione di Charlie Gnocchi al GF Vip 7…

Charlie Gnocchi al GF Vip 7

L’avventura di Charlie Gnocchi al GF Vip 7 inizia il 19 settembre 2022. La sua entrata nella Casa è accompagna dal video presentazione:

“Eccomi qua. Sono Charlie il cialtrone dello spettacolo. Non so fare niente anche quasi tutto. Ho avuto la fortuna di lavorare nella squadra di Striscia la Notizia. Ero Mister Neuro.

La radio è la mia casa. Rifacendomi ad Arbore e a Gianni Boncompagni io facevo “Alto Godimento”. Gene Gnocchi, comico mediocre, è mio fratello. Gene voleva venire al posto mio. Ma siccome al Grande Fratello servono dei figaccioni, della gente bella, quello bello sono io.

Io voglio essere il nuovo Alex Belli. Lui è il più grande comico involontario degli ultimi vent’anni. Vorrei portare nella casa una chitarra. Ma mi hanno detto che romperei gli zebedei a tutti“.

Vediamo gli altri concorrenti della settima edizione del GF Vip…

Le opinioniste della settima edizione del GF Vip sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Alla conduzione Alfonso Signorini e alla posta social, grande novità, troviamo Giulia Salemi.

Il percorso di Charlie Gnocchi al GF Vip

Charlie Gnocchi inizia il suo percorso al GF Vip 7 ha avuto inizio lunedì 19 settembre 2022. Ha fatto la sua entrata nella Casa dove ha conosciuto la maggior parte degli inquilini.

Nelle prossime settimane vedremo come si svilupperà il suo rapporto con gli inquilini.

1° settimana: Nel corso della prima settimana Charlie sta conoscendo gli altri concorrenti. Si sta mostrando molto simpatico e per adesso tutti lo apprezzano. Non si sono ancora creati conflitti accesi. Pare aver legato con Elenoire e Luca. Non ha gradito uno scherzo notturno.

2° settimana: IN AGGIORNAMENTO

