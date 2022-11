NEWS

Andrea Sanna | 27 Novembre 2022

GF Vip 7

Nel corso di una chiacchierata in veranda, Attilio Romita dà un preciso consiglio ad Antonella Fiordelisi che non piacerà ad alcuni fan

Il consiglio di Attilio Romita ad Antonella

Attilio Romita da quando è tornato nella Casa del GF Vip (dopo il Covid 19 che l’ha colpito) ha fatto discutere il pubblico per alcune sue esternazioni. Non è da meno la chiacchierata avuta in veranda oggi nel tardo pomeriggio con Antonella Fiordelisi. Il giornalista ha invitato la coinquilina a riflettere su alcuni suoi atteggiamenti e situazioni che si sono create all’interno del reality. Qualcuno ha interpretato questo messaggio del vippone con un invito ad allontanarsi e capire meglio la situazione che sta vivendo con Edoardo Donnamaria.

Come vediamo da questo filmato, Attilio Romita conversando con Antonella ha risposto a una constatazione di quest’ultima: “Una personalità come la mia non c’è”. A quel punto Romita ha risposto: “No, tu sei diventata protagonista” spiegandole poi le motivazioni. Attentissima a questo discorso l’influencer ha proseguito ancora: “Quindi tu dici ‘se vai a cambiarti troppo sei un’altra persona’, però magari apprezzano anche quest’altra persona”, ha detto un po’ titubante.

Il dibattito tra le parti è proseguito. “Pensaci un attimo. Siccome tu ti devi giocare una partita da qua a quattro mesi, no? L’obiettivo è quello.. cercare di capire bene, anche a uso e consumo di un pubblico un po’ guardone, come gestire…”, le ha suggerito invece Attilio Romita. Così Antonella Fiordelisi, apprese queste parole, ha ribattuto: “Il mio problema è proprio questo. È che io non vado mai a pensare cosa fare fuori per il pubblico. Io sono proprio così. Te lo giuro. Non ho mai pensato di fare una cosa per, anzi io dovrei pensare…”.

Questo uno dei video dello scambio di vedute tra Attilio Romita e Antonella Fiordelisi…

non attilio come una signora margherita qualunque che fa capire alla dottoressa di mollare forum perché sta perdendo consensi pic.twitter.com/mQGX3t96wG — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) November 27, 2022

C’è un’altra frase pronunciata da Attilio Romita che ha diviso il pubblico. Ovvero quando ha posto una precisa domanda ad Antonella Fiordelisi: “Ma tu sei sicura di non aver cambiato il tuo carattere a fine televisivo?”

“Ma tu sei sicura di non aver caricato i tuoi atteggiamenti a fini televisivi?”



MIO DIO ATTILIO CHE LANCIA ARCO E FRECCE AD ANTONELLA 🔥 #gfvip pic.twitter.com/bP5AgTjC6c — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 27, 2022

Questo discorso di Attilio Romita ad Antonella Fiordelisi se ha trovato consensi da una parte di pubblico, non ha avuto lo stesso riscontro da parte dei fan della vippona e dei Donnalisi (la coppia formata da Antonella ed Edoardo Donnamaria). Sul web, infatti, già qualcuno ha spiegato di trovarsi in totale disaccordo con le dichiarazioni del giornalista e sperano non vada a seguire questo suggerimento.

Le news sul GF Vip non sono finite…