1 La critica di Attilio Romita agli autori

Ieri sera durante le nomination al GF Vip Attilio Romita e Pamela Prati si sono nominati a vicenda in Superled. Lei l’ha accusato di fumare troppo, lui invece ha dato una motivazione decisamente differente. Ma partiamo per ordine, perché poco prima il vippone si è lasciato andare a un piccolo sfogo:

“Allora Alfonso diciamo che quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta, che va fumando più di tutti gli altri o che sta sempre a mangiare pizze e crostate e si sbaciucchia tutto il Grande Fratello. Senza dire però che era il gioco della bottiglia dove si fermava. Adesso non mi piace più”, ha detto Attilio Romita. Fatta questa premessa il giornalista ha deciso di fare il nome di Pamela Prati:

“Non posso parlare della storia di Pamela. Non mi piace il fatto che quest’oggi ha fatto una cosa che non sta con le regole di questo gioco. Sta qui per farsi giudicare dai telespettatori che sono a milioni, dai concorrenti e dal Grande Fratello. Pamela oggi ha risposto in maniera sgarbata a una semplice opinione espressa da Charlie Gnocchi, dicendo che non le interessasse cosa avesse da dire”.

Successivamente Attilio Romita ha spiegato che in realtà non è la prima volta che si verifica un episodio del genere e ha quindi motivato ulteriormente il suo voto a Pamela Prati: “Questa è una recidiva, perché anche su Antonella disse che è una nullità e questa cosa mi ferì parecchio. Mi spiace molto. Io nomino Pamela con tutta la stima artistica e per la sua storia personale. Però se vuole mettersi in gioco qui deve poter accettare i commenti, giudizi e opinioni di tutti”.

Ma non è finita qui, perché anche nel post puntata Attilio Romita è tornato a parlare dell’accaduto e ha espresso il suo parere su Pamela Prati, prendendosela un po’ anche con gli autori del GF Vip. Continua…