1 Attilio Romita critica Giucas Casella

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da pochi giorni e già i vipponi stanno facendo parlare di sé. Attilio Romita, per esempio, nella notte si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni contro Giucas Casella, grande protagonista della scorsa edizione del reality show di Canale 5.

In giardino si è ritrovato a parlare con Sara Manfuso proprio del noto illusionista, spendendo qualche critica nei suoi confronti. Secondo il pensiero di Attilio Romita, infatti, Giucas Casella avrebbe avuto atteggiamenti poco opportuni per una doccia fatta con Delia Duran e Lulù Selassié. Una doccia in cui tutti e tre scherzavano e si trattava di un momento goliardico, poco apprezzato però da Romita, che l’ha attaccato:

“C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si scul******no addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”, ha dichiarato il volto storico di Rai 1, come potete apprendere dal video qui sotto.

“UNA COSA VISCIDA BRUTTA DI QUESTO VECCHIO BAVOSO” PER FAVOREEE #gfvip pic.twitter.com/SWl2uExhMo — 𝑒𝓂 𝑔𝒾 (@maledettotewpo) September 21, 2022

Le parole di Attilio Romita non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione del telespettatori, i quali sui social hanno fin da subito commentato l’accaduto. A seguito di quanto detto dal giornalista vedremo come reagirà Giucas Casella. Ci sarà una replica o addirittura un confronto tra i diretti interessati? Staremo a vedere.

