GF Vip, grave provvedimento disciplinare in diretta contro i vipponi

NEWS

Debora Parigi | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il GF Vip prende un provvedimento disciplinare contro i vipponi

Nella Casa del GF Vip 7 qualche giorno fa, sabato sera per la precisione, è successa una cosa che ha indignato gli spettatori e la stessa redazione del Grande Fratello. Tanto che quindi è stato preso un provvedimento disciplinare molto serio nei confronti di tutti i concorrenti. Ma cosa è successo?

Durante le festa di Carnevale, forse anche per il fatto di aver bevuto troppo, ci sono stati forti litigi. Tutto è partito dal lancio di una forchetta da parte di Matteo (causato da un precedente litigio), che poi è diventato il lancio di un bicchiere. Tutto è degenerato quando Oriana ha detto a Matteo di non toccare le donne, con lui che ha risposto con una frase molto offensiva. Inoltre Onestini è andato a criticare Nikita perché lei scrive quello che accade. Il motivo è perché, come più volte ha riferito, ha problemi di memoria. Signorini ha anche criticato duramente l’uso eccessivo di alcol da parte di Oriana.

Ma non finisce qui, perché dentro la Casa del GF Vip 7 c’è stato un altro accesissimo litigio tra Oriana e Martina. In pratica l’ex di Daniele è andata a dire all’altra di smetterla di provocare e di andare ad ubriacarsi da un’altra parte. Così è scoppiata la lite e sono volate parole grosse, tra cui un “puta” da parte di Martina verso Oriana, con tanto di risposta brutta da parte dell’altra. In tutto questo Edoardo ha detto che c’erano state delle scene orribili e tutti avevano colpe.

Ed è così che il Grande Fratello ha preso dei provvedimenti. Così il conduttore ha letto: “Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi, è il gruppo a dover pagare le conseguenze.”

Alfonso legge un comunicato importante ai Vip: si tratta di un provvedimento molto serio preso da Grande Fratello. Il budget previsto per la spesa sarà dimezzato per due settimane. #GFVIP pic.twitter.com/l0rIcQtbeR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2023

I vipponi sono rimasti scioccati e c’è chi ha voluto prendere parola per dare una giustificazione a varie cose. Ma Alfono Signorini ha risposto che la decisione è stata anche troppo magnanima, perché se era per lui avrebbe anche cacciato i tre ospiti della Casa.

Potete rivedere tutto sul sito del Grande Fratello.