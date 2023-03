NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

La confessione di Attilio Romita

In queste ore Attilio Romita ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv e nel corso della chiacchierata ha naturalmente parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip 7. Dopo aver lanciato anche un’accusa a Edoardo Donnamaria, che stando alle sue parole avrebbe bestemmiato due volte all’interno della casa, il giornalista ha ricordato Maurizio Costanzo, venuto a mancare la scorsa settimana. Ma non solo. Inaspettatamente infatti Romita ha anche rivelato un retroscena inedito, che non è passato inosservato. Pare infatti che proprio Costanzo avrebbe voluto inviare un aereo sulla casa per Attilio. Queste le dichiarazioni dell’ex Vippone in merito:

“L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza. Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me”.

Non è mancato naturalmente anche una previsione di Attilio Romita sull’ipotetico vincitore del Grande Fratello Vip 7. In più il giornalista rivela anche chi, secondo il suo pensiero, è il Vippone più stratega di questa edizione. Ecco cosa ha affermato a riguardo:

“Luca Onestini è sicuramente in maniera più raffinata quello più stratega. In maniera diversa Edoardo Tavassi, lui la mattina già pensa a cosa deve a favore di telecamera. Su chi può vincere: beh Tavassi dopo la notte orribile del van ha perso qualche possibilità. Penso possa vincere Oriana oppure Luca”.

Infine sulla possibilità di diventare un giorno opinionista del Grande Fratello Vip, Attilio Romita aggiunge:

“Quello mi piacerebbe molto. Siccome adesso conosco le dinamiche della casa benissimo, il ruolo di opinionista mi piacerebbe. Credo che sarei capace di fare i miei interventi”.