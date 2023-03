NEWS

Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

In un’intervista Attilio Romita lancia una precisa accusa a Edoardo Donnamaria: “Ha bestemmiato due volte, ma sta ancora in Casa”

L’accusa di Attilio Romita

Attilio Romita abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio nella Casa del GF Vip, benché fosse già noto come apprezzato e stimato giornalista. In un contesto televisivo come il programma di Canale 5 è stato spesso protagonista di liti e dinamiche varie. Su tutti gli scontri con Edoardo Donnamaria.

A SuperGuida TV Attilio Romita ha portato alla luce un qualcosa che, secondo lui, sarebbe accaduta nella Casa del GF Vip. Il giornalista ha spiegato come sia stato messo alla gogna per i suoi comportamenti nei confronti di Mimma. Partendo da questo presupposto ha fatto il paragone con altri vipponi, su cui si sarebbe spesso sorvolato, stando al suo punto di vista. In particolar modo si è soffermato su Edoardo Donnamaria:

«Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: “io sono andato a letto con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto», ha concluso sicuro.

Nel reality di Canale 5 Attilio Romita, infatti, ha spesso fatto discutere per il rapporto instaurato con Sarah Altobello che, in un modo o in un altro, ha totalmente rivoluzionato il suo percorso.

Lei non ha mai nascosto l’interesse per Attilio Romita, il quale però è parso spesso frenato a causa della relazione con la sua compagna Mimma. Alcuni atteggiamenti avuti da Attilio verso Sarah (e viceversa) hanno fatto arrabbiare la compagna di Romita. Ma oggi come stanno le cose? I rapporti si sono sistemati?

Attilio Romita ha fatto sapere di aver recuperato la fiducia della sua compagna e conta di sposarsi con lei entro la fine dell’anno. Ma lui deve evitare di incontrarsi con Sarah Altobello anche in TV ed escludere dunque ogni contatto con lei. Una volta uscito ha trovato Mimma molto ferita e ora sta ricostruendo il loro rapporto.