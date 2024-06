Vera Gemma si è fidanzata! Il suo nuovo amore è 37 anni più giovane di lei

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Nuovo amore per Vera Gemma! La nota attrice ed ex protagonista de L’Isola dei Famosi è fidanzata: lui è 37 anni più giovane

È sbocciato l’amore per Vera Gemma! La nota attrice si è fidanzata e ha una relazione con un ragazzo più giovane di lei di 37 anni. Una passione che lei stessa ha testimoniato sui social con un post.

Vera Gemma ha un nuovo amore

Love is in the air! Tra le notizie di questi giorni a incuriosire è Vera Gemma, la quale ha riscoperto nuovamente l’amore. L’attrice ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi è uscita allo scoperto presentando sui social il suo nuovo fidanzato. Si tratta di un ragazzo più giovane di lei.

La figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti oggi è legata a un ragazzo poco più che ventenne. Si tratta del trapper Mihail Fulga. La conoscenza è nata grazie alla realizzazione del nuovo brano di Vera Gemma, Tigra di razza.

A rivelare questa bella notizia è stato Alberto Dandolo su Dagospia. Il giornalista ha fatto sapere come Vera Gemma oggi sia di nuovo innamorata e che il suo fidanzato, per l’appunto ha 37 anni in meno di lei. In amore però l’età è solo un numero e sono i sentimenti a farla da padrone:

“Dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo Jeda e la passione travolgente con il rapper Gué Pequeno, la Vera nazionale ci ricasca e perde la testa, ricambiata, per uno dei trapper e autori musicali più in voga del momento su cui stanno puntando le case discografiche che contano”.

Sempre Dagospia ha fatto sapere che il fidanzato si chiama Mihail Fulga, è poco più che ventenne e ha un nome d’arte: Misha Carry. È di origini moldave e da tre mesi è accanto a Vera Gemma, attrice Leone a Venezia e candidata agli Oscar con il film cult a lei dedicato e ispirato.

Ma non è finita qui, perché la stessa Vera Gemma ha confermato tra le storie di Instagram e con un post sul medesimo social la sua nuova storia d’amore. L’ha fatto con una serie di fotografie che li ritraggono insieme. Entrambi sembrano molto complici già dalle immagini mostrate.

Che dire? W l’amore!