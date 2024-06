Beatrice Valli: “Ho una domestica ma quando pulisce odio come lo fa”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Beatrice Valli Uomini e donne

Queste parole di Beatrice Valli sono finite al centro di una polemica sui social: “Ho una domestica ma quando pulisce odio come lo fa”, ha confessato ospite nel podcast The Roulette Talk.

Beatrice Valli nella polemica

Sta facendo molto discutere in questi giorni un ex volto di Uomini e Donne come Beatrice Valli, che di recente ha festeggiato i 10 anni d’amore con Marco Fantini. Criticata da un ex volto del programma nei giorni scorsi, ora è finita nuovamente nel mirino del web per alcune sue dichiarazioni trovate dai più discutibili.

L’intervista rilasciata da Beatrice Valli a The Roulette Talk, podcast condotto da Elena Gradella, è molto chiacchierata. Tra una confidenza e un’altra l’influencer ha trattato vari argomenti e ha risposto a una domanda molto particolare. Ovvero quanto del suo privato non mostrasse sui social.

LEGGI ANCHE: Tony Effe scatena le critiche: “Paghetta da 150 Euro? Troppo pochi”

Beatrice Valli ha fatto sapere di tenere per sé la sua vita lontana dai riflettori, tra cui la versione più “domestica” di sé. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato che ama prendersi cura della casa, fare pulizie, cucinare e stare con i suoi figli. Le capita anche di stare in pigiama fino alla sera.

“Se lo mostro sui social, mi rispondono che ho la domestica h24, che ho tante tate o che avrò spadellato due cose per poi buttare le padelle”, ha spiegato.

Poco dopo, però ha fatto un paragone che molti utenti all’ascolto hanno trovato di troppo. Ecco cosa ha detto Beatrice Valli:

“Certo, ho una domestica che mi aiuta ma, quando pulisce, odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io, non pulisce nessuno. Come faccio da mangiare io, non lo fa nessuno. La mia domestica è bravissima ma non come lo faccio io. Come la tata che si prende cura dei miei figli. Sono bravissime e stimo tantissimo queste persone ma come lo fa la mamma, come padroneggia il tutto, è un’altra cosa”.

Le affermazioni di Beatrice Valli a The Roulette Talk sono state oggetto di critiche da parte di una fetta di pubblico anche se c’è chi si è detto del suo stesso pensiero. E voi che ne pensate?