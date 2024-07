Ormai non manca molto alla ripartenza della prossima stagione televisiva. Arrivati al meso di agosto si comincia a parlare delle date di inizio dei programmi più amati e come non menzionare quelli di Maria De Filippi.

Tanta attesa per il debutto della nuova edizione di Temptation Island, soprattutto dopo il successo di quella estiva. Così come i fan aspettano altro che il via per poter sintonizzarsi la domenica pomeriggio su Amici 24.

Non mancheranno di certo anche Tu si que vales e l’appuntamento giornaliero con Uomini e Donne. Ma quando iniziano tutti questi programmi?

Scopriamolo subito grazie ai listini Publitalia…

Uomini e Donne

La data di partenza di Uomini e Donne

I programmi di e con Maria De Filippi ripartiranno da Uomini e Donne.

Il dating show, stando alle indiscrezioni, nella prima puntata vedrà l’arrivo in studio delle coppie di Temptation Island.

Le registrazioni verranno effettuate a partire dal 28 e 29 agosto, mentre la messa in onda è prevista per lunedì 9 settembre 2024.

Proseguiamo…

Temptation Island

Quando riparte Temptation Island a settembre

Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione estiva Temptation Island si appresta a tornare anche in autunno.

Le coppie affronteranno il proprio viaggio nei sentimenti da martedì 10 settembre 2024, sempre su Canale 5 alle ore 21:30 circa.

Al momento non conosciamo l’identità dei protagonisti e non sappiamo se saranno persone comuni oppure se ci saranno dei Vip.

Continuiamo…

Amici 24 di Maria De Filippi

Il ritorno di Amici 24

Andiamo avanti con l’attesissima ventiquattresima edizione di Amici, durante la quale il pubblico si appassionerà sicuramente a tanti altri giovani talenti.

Il talent comincerà la sua corsa a partire da domenica 15 settembre 2024.

Ad oggi non abbiamo idea di quali siano i professori riconfermati e se ci saranno dei cambiamenti all’interno del cast.

Concludiamo…

Tu si que vales con Maria De Filippi

Quando comincia Tu si que vales nel 2024

Chiudiamo la lista con Tu si que vales, che stando alle più recenti indiscrezioni dovrebbe vedere l’uscita di scena di Giulia Stabile.

In questo caso la partenza è prevista per sabato 21 settembre 2024.

Voi quale trasmissione aspettate di più? Fatecelo sapere con un commento!

