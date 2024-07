Spunta il primo nome per la prossima edizione del Grande Fratello e cioè l’ex allieva di Amici ed ex velina Shaila Gatta

Spuntano nuove notizie sulla prossima edizione del Grande Fratello, tra i concorrenti, infatti, ci sarà una nota ex allieva di Amici. Si tratta di una ballerina che è stata anche velina di Striscia La Notizia con record di presenze sul bancone del TG satirico.

Da Amici al Grande Fratello: Shaila Gatta concorrente

Manca oltre un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma la produzione e Alfonso Signorini stanno lavorando per trovare i nuovi concorrenti. Come accaduto nella scorsa edizione, anche in questa ci saranno personaggi famosi e non famosi. E la grande curiosità è ovviamente per i vip.

A tal proposito stanno uscendo varie indiscrezioni su chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Proprio oggi sono stati fatti i nomi di Jenny e Tony direttamente da Temptation Island. Addirittura si parla di un nuovo triangolo in stile Perla-Mirko-Greta, ma questa volta con Alessia-Lino-Maika. Poi ci sarebbe anche uno sportivo argentino, ma nessun nome è stato rivelato.

Adesso Davide Maggio rivela il primo nome (quasi ufficiale) di un concorrente del Grande Fratello. Si tratta di una donna che è in TV da vari anni e ha iniziato nel 2015. Stiamo parlando di Shaila Gatta diventata famosa ad Amici e diventata poi velina a Striscia La Notizia.

Classe 1996, di Aversa, Shaila è stata allieva di Amici nella categoria ballo nel 2015. Arrivò al Serale nell’edizione poi vinta dai The Kolors. Molti ricorderanno che Alessandra Celentano non la vedeva di buon occhio da punto di vista della danza trovandola non idonea e meritevole. Tra l’altro le disse che era più adatta a fare la velina che la ballerina.

Caso ha voluto che Shaila Gatta sia diventata davvero velina, una velina dei record, aggiungiamo. Infatti è quella che per più tempo ha ballato sul bancone del TG satirico: ben 928 puntate. Nessuna come lei, anche veline diventate poi più famose. E adesso la vedremo quasi sicuramente al Grande Fratello, reality che ricordiamo partirà con la messa in onda il 16 settembre.