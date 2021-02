1 Aurora Ramazzotti a Le Iene

Sono ormai anni che Aurora Ramazzotti ha debuttato nel mondo dello spettacolo. Dopo aver condotto per ben tre edizioni la striscia quotidiana di X Factor, la figlia di Michelle Hunziker ha presentato proprio al fianco di sua madre il programma Vuoi Scommettere?, andato in onda qualche tempo fa su Canale 5. Ma non solo. Negli ultimi mesi infatti la Ramazzotti ha assunto anche il ruolo di inviata per Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. Adesso, a seguito delle numerose esperienze televisive fatte, per lei è arrivata una nuova grande opportunità! Aurora è infatti entrata a far parte del cast de Le Iene e solo ieri sera, nel corso dell’ultima puntata dell’amato programma di Italia 1, è stato trasmesso il suo primo servizio! Ad annunciare il suo ingresso nella trasmissione è stata la stessa Ramazzotti qualche ora fa su Instagram, quando ha condiviso un video con indosso la divisa dello show. Queste le sue parole in merito:

“Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”.

Ieri sera così è stato trasmesso il primo servizio di Aurora Ramazzotti a Le Iene. L’amica di Tommaso Zorzi, si è occupata della minoranza delle donne in Parlamento, e naturalmente la polemica non è passata inosservata. La conduttrice si è mostrata all’altezza del suo ruolo, e in molti l’hanno trovata perfetta per questa trasmissione.

Con quali altri servizi ci stupirà nelle prossime settimane la Ramazzotti? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza.