1 La lettera di Tommaso Zorzi

Anche stasera protagonista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 è stato Tommaso Zorzi. Dopo aver avuto un faccia a faccia di chiarimento con Maria Teresa Ruta, l’influencer milanese è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini. In occasione di San Valentino infatti i Vipponi hanno dovuto scrivere una lettera ad un loro amore o ad una persona cara, e Tommaso ha così deciso di rivolgersi a nientemeno che ad Aurora Ramazzotti.

Come è ben noto da anni i due sono cari amici, tuttavia da qualche tempo i loro rapporti sono più tesi che mai. A causa di uno screzio infatti Zorzi e la Ramazzotti si sono allontanati. Tuttavia proprio l’influencer ha più volte manifestato la volontà di riallacciare i rapporti con la figlia di Michelle Hunziker, una volta terminato il Grande Fratello Vip 5.

Ma perché Tommaso Zorzi per San Valentino ha deciso di scrivere proprio ad Aurora? Come ha svelato lui stesso in diretta, l’influencer da sempre nel giorno della festa degli innamorati ha l’abitudine di chiamare subito la Ramazzotti, per lamentarsi con lei, ironicamente, della sua vita sentimentale.

Poco dopo Tommaso ha nuovamente ammesso di sperare di poter recuperare il rapporto con Aurora, e di certo una volta terminato il Grande Fratello Vip 5 i due avranno modo di chiarirsi. Ma cosa accadrà quando si incontreranno? Non resta che attendere per scoprirlo.