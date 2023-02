NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2023

A Michelle Impossible Aurora Ramazzotti svela come ha reagito il padre Eros all’annuncio della gravidanza. Il divertente aneddoto

La reazione di Eros alla gravidanza di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e il papà Eros sono stati ieri grandi protagonisti della primissima puntata di Michelle Impossible. Lei l’ha sorpreso mentre lui intonava le ultime note de L’aurora, canzone che il cantautore ha scritto proprio pensando a sua figlia.

Da qui ne è nato un dolce siparietto fatto di battute e ricordi. A prendere la parola è stata Aurora Ramazzotti, che non ha nascosto la sua emozione di condividere lo spazio insieme a suo padre. Ha voluto però gettare tutto sull’ironia: “Questa è la prima volta che condividiamo il palco insieme, sono molto emozionata. Anche perché non ci hanno mai visti insieme”, ha detto facendo scoppiare una risata generale tra i presenti in studio.

Successivamente non è mancata anche la battutina sulla gravidanza. Aurora Ramazzotti ha fatto finta di annunciare per la prima volta a suo padre di aspettare un figlio. Eros Ramazzotti ha iniziato a ridacchiare, per poi tornare a farsi serio: “Come la vivo io? Magari tu. La stai vivendo davvero bene. Sei veramente una roccia e una forza della natura. Di questo sono davvero orgoglioso. Bello bello”.

Così Aurora Ramazzotti ha svelato un retroscena curioso. La reazione di suo padre all’annuncio: “Non lo dimenticherò mai quando te l’ho detto quest’estate. Ho preso una maglia con su scritto ‘nonno loading’. Lui l’ha guardata… ed è tipo svenuto sul letto. Non ha detto una parola, completamente nel suo stile”, ha detto mimando la scena. Eros in replica ha detto, facendo una battuta: “Anche perché non capisco l’inglese… scherzo!”.

La chiacchierata si è poi spostata su altri argomenti e potete recuperarla CLICCANDO QUI. Ricordiamo, infine, che Aurora ed Eros Ramazzotti al termine di questo episodio hanno avuto modo anche di duettare insieme. Per loro un medley molto emozionante, sulle note di alcuni tra i brani più amati della discografia di Lucio Battisti. Scelta che ha commosso e non poco Michelle Hunziker. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime quando sua figlia e l’ex marito hanno intonato I giardini di marzo.

