Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo i gossip legati alla sua gravidanza

1 Parla Aurora Ramazzotti

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Aurora Ramazzotti. Secondo le indiscrezioni infatti sembrerebbe che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sia in dolce attesa e che sia incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Goffredo Cerza, col quale ha una relazione da diversi anni. Il pettegolezzo naturalmente ha fatto il giro del web in pochi minuti ed è stato riportato da diverse testate, tra cui anche Pipol Gossip, sul quale si legge:

“Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. […] Dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, Aurora aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità”.

Poco dopo però a frenare l’entusiasmo ci ha pensato Tommaso Zorzi. L’influencer, che da anni è uno dei migliori amici di Aurora Ramazzotti, ha in qualche modo smentito la presunta gravidanza della conduttrice commentando un post social di Trash Italiano. Adesso a rompere il silenzio a seguito dei gossip sul suo conto è stata la stessa Aurora, che con una storia su Instagram ha affermato:

“Ci vuole calma”.

Poche settimane fa nel mentre Aurora Ramazzotti ha avuto un lieve malore, e ha svelato quello che le è accaduto sui social. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.