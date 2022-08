1 Aurora e Michelle avrebbero acquistato un test di gravidanza

Si torna a parlare di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma stavolta non per quanto riguarda la loro vita amorosa. Le due sono state avvistate, prima del loro rientro a Milano, in farmacia ad acquistare un test di gravidanza. A rivelare il pettegolezzo è il settimanale Chi che, attraverso Le Chicche di Gossip, ha lanciato una curiosa indiscrezione, condivisa anche da Fanpage.it:

«Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza», si apprende dalla rivista. «La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”».

Si è domandato il settimanale. C’è da dire che Aurora Ramazzotti a riguardo era già intervenuta. Appena è balzato il gossip lanciato da Amedeo Venza su una possibile gravidanza, la giovane è intervenuta con un video su TikTok dove ha smentito la notizia, ironizzando con un semplice “È panza, me piace magnà“.

Interverranno ora dopo questo ennesimo pettegolezzo? Si attende dunque l’intervento da parte di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Staremo a vedere. Solo pochi giorni fa, nel mentre, quest’ultima si è sfogata sui social a seguito di alcuni attacchi da parte del web…