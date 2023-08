NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Aurora Ramazzotti

La risposta di Aurora Ramazzotti

Nelle scorse ore è apparso un video tra le storie Instagram di Aurora Ramazzotti: un bambino relativamente molto piccolo sul girello intento a giocare con della carta. Qualcuno ha pensato si trattasse del figlio dell’influencer, ma quest’ultima ci ha tenuto immediatamente a chiarire:

“Mi fate morire. Tutti mi state scrivendo ‘oddio, finalmente si vede Cesare. È uguale al nonno, al papà’. Non è Cesare, ragazzi! È un bambino di una signora che mi ha taggata, perché ieri ho consigliato di dare al bebè la carta da forno. Non è Cesare. Quindi siete ‘false’ se scrivete che è uguale al papà”, ha risposto ironica Aurora Ramazzotti spiegando come sono andate realmente le cose.

Aurora Ramazzotti ha davvero mostrato Cesare come pensano alcuni? Lei risponde così pic.twitter.com/HUNVdUmAbi — disagiotv (@disagio_tv) August 29, 2023

Poco dopo Aurora Ramazzotti, sempre nel corso della giornata, ha pubblicato una storia in cui ha ribadito le ragioni che la spingono a tenere suo figlio Cesare lontano dai social network. Lei vorrebbe presentarlo ai suoi follower, ma si rende conto che per ora va bene così.

“E comunque… Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi”, ha scritto Aurora Ramazzotti. L’influencer ha spiegato che vorrebbe tanto mostrare quanto suo figlio sia dolce, ma anche simpatico e stupendo e far vedere quanta gioia trasmette alla sua famiglia.

Per Aurora Ramazzotti è come privarsi di un pezzo di sé. E questo l’a capito tenendolo tra le sue braccia. Al contempo però crede sia “troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social”.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Nella sua spiegazione Aurora ha dichiarato che ci sono davvero tante cose che la spaventano e per questo non si sente di voler correre tale rischio: “Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno. Ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare”.