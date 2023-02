NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

Il nome del figlio di Aurora Ramazzotti è stato spoilerato?

Tra non molto Aurora Ramazzotti metterà al mondo il suo primo figlio. Qualche mese fa ha fatto la festa per rivelarne il sesso, annunciando che si tratta di un maschietto. Da quel momento tutti i fan stanno attendendo con grande ansia di conoscerne il nome. Per adesso non ha ancora parlato in merito alla questione, ma forse potrebbe essere stato rivelato senza il suo consenso.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Michelle Impossible & Friends. Ospiti della serata, tra gli altri, anche Aurora ed Eros i quali si sono esibiti con una performance canora che ha molto commosso la stessa Michelle. Di lì a poco è uscita un’intervista al cantante, il quale non sa che nome verrà dato al nipote: “Non so ancora che nome gli daranno, ma le scelte dei figli sono sacre. Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote“.

Lo spoiler, tuttavia, potrebbe essere stato fatto da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, come riporta anche Gossip e TV: “Pare sarà chiamato Nicolò“. Sarà vero oppure no? Lo scopriremo solo con il tempo, ovvero quando Aurora Ramazzotti lo rivelerà ufficialmente. Quest’ultima, nel programma della madre ha anche affermato:

“Non lo dimenticherò mai quando te l’ho detto quest’estate. Ho preso una maglia con su scritto ‘nonno loading’. Lui l’ha guardata… ed è tipo svenuto sul letto. Non ha detto una parola, completamente nel suo stile“.

Eros, invece, ha risposto: “Come la vivo io? Magari tu. La stai vivendo davvero bene. Sei veramente una roccia e una forza della natura. Di questo sono davvero orgoglioso. Bello bello”. Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti e le news del caso.