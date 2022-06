1 Il calo di pressione di Aurora Ramazzotti

Ieri sera Aurora Ramazzotti ha informato i suoi follower che sarebbe andata a fare un aperitivo con una sua amica. Poco dopo, però, la serata ha preso una piega molto particolare. Con un’altra Story, nella quale comunque si vede sorridente, ha rivelato di essersi sentita poco bene e di aver avuto un mancamento:

Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco Africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa. In tutto ciò Sara ha pensato di farsi un selfie con me… non in condizioni stupende, ecco.

Di lì a poco Aurora Ramazzotti è apparsa anche in video: “Ragazzi, sto bene. Sono viva. Adesso vi faccio vedere il selfie che si è fatta Sara con me per terra“. Qui sotto, quindi, possiamo vedere uno degli scatti fatti nel corso della serata. La troviamo distesa con le gambe su e uno panno fresco in testa. In sovraimpressione leggiamo:

Insomma, non mi era mai successo. Ho capito che: è importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. Sdraiarsi così è un’ottima idea. I panni freschi in testa sono il Paradiso. Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta… Grazie tato. E grazie ancora a tutti.

Aurora Ramazzotti e il momento di malessere

Aurora Ramazzotti ha anche colto l’occasione per smentire un’altra volta il rumor secondo il quale sarebbe incinta. Un gossip che si ripete ciclicamente. L’ultima volta risaliva a maggio 2022: “È panza, me piace magnà“. Con estrema ironia aveva smentito tutte le voci sul suo conto. Le notizie sulla figlia di Michelle Hunziker, però, non terminano qui. Continuate a leggere…