1 Le foto di Aurora Ramazzotti

Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti ha condiviso sul suo profilo Instagram delle nuove foto mentre si trovava al mare. La cosa che ha destato più o meno scalpore non era tanto il luogo quanto il contenuto delle immagini. Qui, infatti, la possiamo vedere in alcune pose mentre si trova dentro l’acqua appoggiata a delle rocce. In entrambe si copre il seno nudo. Nella prima con un braccio si tiene la testa, mentre con l’altro si nasconde il busto. Nella seconda, invece, notiamo che è seduta su uno scoglio mentre tenta di non mostrare le proprie grazie.

A commentare tantissime persone, anche sue amiche. Tra questi possiamo citare per esempio Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici e compagno di Tommaso Zorzi, infatti, ha scritto: “Little Mermaid“, ovvero “La Sirenetta“. Di Aurora, ad ogni modo, si era già parlato qualche giorno fa in merito ad alcune critiche che continua a ricevere, in quel caso in merito all’essere “figlia di”. Secondo alcuni utenti del web il suo successo deriverebbe solo dalla fortuna di avere genitori molto noti. Questa la sua risposta:

“Allora amici… Chi mi conosce, mi apprezza e mi segue sa quanto mi dia fastidio quando mi di dice: “Se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag***ebbe nessuno”. Ma perché c’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase. Ossia, se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca**o sarei. Se mio nonno aveva le pa**e era un flipper. Un po’ quel concetto lì. Poi c’è tutto un problema culturale in Italia. Perché io scommetto che non rompono solo a me, ma anche a figli di avvocati, medici e quant’altro, che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, eccetera.

Perché, appunto, dà fastidio l’ideache tu possa togliere, tra virgolette, il lavoro a qualcun altro. Con la differenza che se sei un personaggio pubblico e sei esposto ti rompono le scatole di più. Detto questo, l’altro giorno avevo scritto un testo perché volevo parlarne, ma poi rileggendolo mi sono cadute le pa**e. E quindi ho deciso di scrivere un rap. L’ho messo su TikTok“.

