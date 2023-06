Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno e viene criticata: lei risponde per le rime

NEWS

Debora Parigi | 7 Giugno 2023

Ancora critiche ad Aurora Ramazzotti come mamma, questa volta perché non allatta al seno

Aurora Ramazzotti è finita ancora una volta al centro delle cirtiche da parte di tutte quelle persone che a quanto pare non possono fare a meno di commentare la vita e le scelte altrui. Da quado è diventata mamma, la figlia di Michelle Hunziker si trova spesso ad avere a che fare con tutto quelle donne che le fanno la predica: da un’uscita con le amiche a una giornata dal parrucchiere.

Questa volta le “bacchettone”, guardando le sue storie Instagram, hanno notato che Aurora non stava allattando il figlio Cesare Augusto al seno. Ma gli stava dando il biberon con latte artificiale. Apriti cielo! Sì perché a quanto pare alla giovane sono arrivate tante critiche. C’è chi le ha semplicemente chiesto come mai non allattasse più il figlio al seno (dato che ha ancora pochi mesi) e chi invece le ha puntata il dito contro.

Ecco che quindi Aurora Ramazzotti oggi ha dato una risposta, con la sua solita ironia, cercando di mettere a tacere tutti i criticoni. O almeno si spera. Aurora, con una conversazione col figlio, ha spiegato di non avere più latte e quindi di essere ricorsa a quello artificiale. “Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno?”, ha iniziato la Ramazzotti. “La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede”.

Aurora è andata avanti spiegando che ci sono tante realtà tra le mamme riguardo l’allattamento. C’è chi non può per alcuni problemi di salute, c’è chi non ha proprio il latte sin dall’inizio. E c’è chi fa semplicemente questa scelta: “Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno”. Poi ha concluso dicendo: “E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti”.