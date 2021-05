Ciro Priello dei The Jackal, uno dei protagonisti di Lol Italia, ha sostenuto un provino per partecipare ad Amici

Ciro e il provino ad Amici

Ciro Priello è uno dei comici del gruppo dei The Jackal, una delle pagine social più amate dagli utenti per umorismo tagliente ed originalità. Quest’anno Ciro ha partecipato alla prima edizione di Lol – Chi ride è fuori, il fortunato programma targato Amazon Prime Video in cui 10 comici si sono sfidati tra di loro per tentare di far ridere e quindi eliminare gli avversari (e di cui è già stata confermata una seconda stagione). Priello è risultato il vincitore della prima edizione e ha battuto all’ultimo Katia Follesa. Negli ultimi giorni il comico ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Di Più e ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato.

Non tutti sanno che quando era più piccolo Ciro aveva una grande passione per la danza e all’età di 11 anni ha iniziato a seguire corsi presso la scuola di Enzo Paolo Turchi. Ma non è finita qui, Priello ha raccontato che nel 2003 ha sostenuto dei provini per entrare a far parte della prima edizione di Amici, che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. “Feci tutte le selezioni dei provini: all’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini; poi selezioni a luglio, ad agosto e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte Maria, partecipai a una riunione con lei e gli autori…Poi alle selezioni per il Serale non venni mai chiamato. Finii tra il pubblico“, racconta Ciro Priello come riportato dal portale Gossip e tv.

Nel corso dell’intervista il comico ha poi confessato di aver trascorso nel 2010 un periodo difficile della sua vita privata e carriera. “Volevo fare i musical, non ci sono riuscito e sono finito a fare il venditore porta a porta di contratti telefonici – ha raccontato – Ricordo che la sera tornavo a casa e piangevo. Io volevo lavorare nel mondo dello spettacolo ma non ero più un ragazzino“. La svolta è arrivata grazie ai The Jackal e alla fortunata unione lavorativa con alcuni suoi amici. Oggi sono una realtà importante per il panorama italiano che dà lavoro a ben 15 persone.

A proposito di Amici, nelle scorse ore è andata in onda la settima delle nove puntate della ventesima edizione che ha portato all’eliminazione di uno dei ballerini più amati dell’anno.

Vediamo chi

Samuele eliminato nella settima puntata

Il serale di Amici 20 è ormai arrivato alle battute finali. Mancano soltanto due puntate per scoprire quale sarà il concorrente che trionferà in quella che è tra le edizioni più seguite di sempre nella storia del longevo talent show condotto da Maria De Filippi. Ad avere la peggio nel corso della settima puntata è stato Samuele Barbetta, allievo della squadra di Veronica Peparini.

Il ballerino è stato sconfitto al termine del ballottaggio finale da un altro danzatore, Alessandro Cavallo, della squadra di Lorella Cuccarini. Samuele ha lasciato la casetta tra le lacrime della sua collega ed amica Giulia Stabile, con cui ha condiviso diverse coreografie sul prestigioso palco del programma. “Dispiaciuto sì, ma forse devo ancora realizzare e in realtà credo di dover realizzare sia l’entrata qui dentro e poi realizzare anche l’uscita. Credo quindi che mi ritroverà tutto in un colpo solo“, sono state le prime parole di Barbetta dopo l’eliminazione.

Sabato 8 maggio andrà in onda la semifinale di Amici 20 in cui saranno eletti i finalisti di questa fortunata edizione. Attualmente in gara ci sono ancora 7 concorrenti, 4 cantanti e 3 ballerini. Con molta probabilità in semifinale assisteremo a più di una eliminazione. Negli anni la finale di Amici ha quasi sempre avuto 4 allievi a giocarsi la vittoria. Andrà allo stesso modo anche quest’anno? O saranno previsti più posti in finale?

Lo scopriremo la prossima puntata. La finalissima del talent andrà invece in onda in diretta sabato 15 maggio, salvo cambi di programma.

