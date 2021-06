1 Le rivelazioni di Awed

Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando Awed ha vinto L’Isola dei Famosi 2021, classificandosi al primo posto. L’influencer così ha trionfato sui suoi compagni, con grande gioia del pubblico, che fin dal primo giorno l’ha sostenuto e supportato. Attualmente Simone ha fatto già rientro in Italia ed ha potuto riabbracciare i suoi cari. In queste ore Paciello ha anche rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha svelato alcune curiosità. Partendo dal cachet percepito per la sua partecipazione al reality, che si mormorava fosse uno dei più bassi, Simone ha affermato:

“(Parla velocissimo. Una specie di supercazzola con frasi sparate a caso, ndr) Come vedi, sto girando all’infinito intorno a questa domanda con una serie di frasi sconclusionate che non porteranno a nessuna risposta”.

Successivamente Awed ha svelato quanti chili ha perso durante i quasi tre mesi in Honduras. Ecco cosa ha raccontato in merito:

“Quanti chili ho perso? Tanti. Considerando che sono alto 187 centimetri e che pesavo 77 chili, quindi ero già magro, pensavo che non sarei dimagrito troppo. Mi sbagliavo perché all’Isola ne ho persi 22. Se il dimagrimento e le condizioni di privazione prolungata hanno avuto anche effetti psicologici? Era difficile perché mente e fisico sono collegati. A me premeva stare bene mentalmente. La mancanza del cibo c’era ma era una costante con la quale si è costretti a imparare a convivere. Pensare a quanto fosse bello mangiare e a quanto lo desiderassimo ti porta all’esaurimento. Era qualcosa che mi spaventava già prima di partire perché non sapevo come avrei potuto reagire. Temevo di diventare aggressivo o di piangere troppo. Adesso, a pancia piena, è passata. Appena tornato a casa ho mangiato la fatidica parmigiana di melanzane di mia madre”.

Ma non è tutto. Proseguendo infatti Awed ha anche raccontato per quale naufraga ha avuto una cotta, per poi tornare su Elettra Lamborghini e sulle dichiarazioni che la cantante ha fatto recentemente sul suo conto. Andiamo a leggere le sue parole.