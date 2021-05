Come sta Awed? La pagina ufficiale smentisce una notizia sul suo conto

1 Le condizioni di salute di Awed

Nella giornata di ieri, giovedì 6 maggio, era arrivata la notizia di una decisione presa nei confronti di Awed per il suo eccessivo dimagrimento. La produzione ha infatti allontanato il naufrago dal gruppo per alcuni accertamenti medici.

Alcune ore dopo è tornato sulle spiaggia e ha riferito la decisione del programma, cioè razioni di riso più abbondanti per tutti. Gli autori hanno inoltre detto di aver dato degli integratori alimentari ad Awed per contrastare i numerosi cali di zucchero che ha avuto nell’ultimo periodo.

Oggi però, lo staff del noto Youtuber ha votluto fare delle precisazioni sullo stato di salute nel naufrago. Infatti, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha smentito la notizia riguardante i molti svenimenti che avrebbe avuto.

“Ci siamo informati con la produzione e smentiamo che sia svenuto o altri malori.”

Insomma, a quanto pare lo Youtuber non avrebbe avuto svenimenti e nemmeno altri malori. Ma comunque la scelta delle razioni più abbonadanti rimane, poiché il peso perso è davvero tanto. E non solo per Awed.

Infatti altri naufraghi sono stati poco bene e hanno necessitato di cure mediche, vediamo chi…