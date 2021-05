2 La produzione dell’Isola prende provvedimenti per Awed

L’Isola dei Famosi, si sa, è un reality molto difficile, a causa delle condizioni in cui i naufraghi devono vivere. La salute di alcuni di loro, però, ha allarmato la produzione più di altri. Stiamo parlando del caso di Awed e del suo eccessivo dimagrimento.

L’influencer è stato il primo a scherzarci su, dicendo di avere preso il posto di Drusilla per quanto riguarda il suo aspetto fisico. In effetti Awed ha perso molto peso da quando è iniziata l’Isola. Il confronto tra prima e dopo è molto impressionante, per questo motivo il reality ha deciso di apportare un cambiamento.

Gli autori, infatti, hanno fatto allontanare Awed dal reality per alcuni accertamenti sul suo stato di salute. Dopo qualche ora lo youtuber è tornato e ha rivelato agli altri compagni la decisione presa dal programma. Anche se non lo ha dichiarato apertamente, il ragazzo ha rivelato che d’ora in poi la produzione concederà a tutti delle porzioni di riso più abbondanti.

Non solo, gli autori hanno dato un po’ di riso in più ad Awed per arrestare l’eccessivo dimagrimento. Inoltre il naufrago dovrà anche assumere degli integratori alimentari, per via dei numerosi cali di zuccheri avuti nell’ultimo periodo. La notizia sicuramente farà piacere ai telespettatori, che già da tempo sui social lamentavano le condizioni di denutrizione di alcuni naufraghi. Awed si accoda dunque ad Andrea Cerioli, che proprio nella giornata di ieri ha dovuto lasciare momentaneamente l’Isola.

Continua.