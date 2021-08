1 Awed minacciato di morte

Grazie all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Awed è riuscito ad avere maggiore popolarità non solo in rete, ma anche tra il pubblico televisivo. Nonostante sia piuttosto amato, Simone Paciello (vero nome dell’influencer) conta purtroppo anche degli hater, che non mancano occasione di offenderlo pesantemente. Uno di questi pare avere esagerato non poco, arrivando a minacciare di morte il vincitore del reality di Canale 5. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Awed è molto amico con un altro volto del web come Amedeo Prezioso. I due capita spesso che si mostrino insieme sui social, ma alcuni momenti preferiscono tenerli per sé, come giusto che sia in qualsiasi rapporto d’amicizia. Il fatto che non abbiano trascorso insieme le vacanze ha portato un utente ad esprimersi in maniera davvero molto colorita ed eccessiva nei confronti di Simone Paciello. Così Amedeo ha girato tutto il materiale al suo amico, il quale ha poi preso la parola sui social:

«Partiamo dall’inizio, così facciamo un po’ di chiarezza su questa minaccia che ho ricevuto questa notte. Sono mesi che, senza nessuno motivo logico, in direct sia a me e sia ad Amedeo arrivano dei messaggi con su scritto “ma perché non siete più amici come prima” o meglio “avete litigato?”, “perché quando siete insieme fate meno stories?”. Come se stare insieme e fare stories significa essere amici. Se due persone quando sono insieme non fanno stories non vuol dire che non sono più amici. Evidentemente se non facciamo storie quando stiamo insieme è perché ci stiamo godendo quel momento».

Ha esordito Awed, che si è poi addentrato nel discorso spiegando meglio cosa è successo:

«Questa cosa l’ho detta perché mi serviva per specificare meglio il messaggio che questa notte Amedeo ha ricevuto in direct. Riceve questo messaggio, all’una di notte, messaggio come avete letto riguardante me, e decide di inoltrarmelo. Ecco, inoltrarmi una minaccia di morte all’una di notte a un soggetto ansioso come me, diciamo che non è forse la cosa più saggia da fare. Inutile dire che questa notte io non ho chiuso occhio, perché l’idea di essere bruciato vivo, in modo o nell’altro, ti crea un po’ di paura inconscia».

Awed ha aggiunto anche di aver ricevuto questo messaggio da un profilo fake e di sentirsi davvero poco tranquillo dopo quanto accaduto questa notte. Lo sfogo dello youtuber è proseguito ancora…