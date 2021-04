2 Come nasce il nome d’arte Awed

Simone Paciello, in arte Awed, è uno dei protagonisti della quindicesima edizione de L’isola dei famosi. Nel corso di queste settimane, lo youtuber è stato al centro di numerose polemiche e ha avuto forti scontri con diversi membri del suo gruppo, da Gilles Rocca a Valentina Persia. Con l’uscita di scena di Vera Gemma, sua alleata nel reality, Paciello ha chiesto scusa agli altri naufraghi e ha ristabilito rapporti civili con tutti i naufraghi.

Sebbene sia molto famoso sul web (conta più di un milione e 700 mila seguaci su Instagram e quasi due milioni di iscritti sul suo canale YouTube), Awed è sicuramente il meno noto al pubblico generalista. Molti si sono chiesti il significato del suo nome d’arte e a spiegarlo è stato lui stesso in passato, come riportato dal sito altranotizia.it. “Il nome deriva dalla mancata voglia di cercarne uno fatto per bene. Sulla tastiera non sono altro che quattro lettere molto vicine – ha raccontato – Con il senno di poi si è rivelato un giusto nome ed è andata bene. Anche se non si può dire che è uno dei nomi migliori. Chi è svogliato basta che scrive quattro lettere sulla tastiera ed escono i miei video“.

All’interno del reality, Awed ha già superato con successo ben due nomination. Il primo televoto l’ha visto scontrarsi con il suo ex “nemico” Gilles e la sua alleata Vera e ha conquistato ben il 51% delle preferenze. La settimana successiva, lo youtuber ha dovuto affrontare la “pupa” Miryea Stabile. In questo caso il televoto era in negativo e la ragazza è stata eliminata con il 65% dei voti.

