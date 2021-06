1 Ecco quanto pesa Awed oggi

Ieri sera ha avuto fine la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e a vincere è stato Awed. Per lo youtuber non è stato facile questo percorso e spesso abbiamo parlato di lui in relazione al suo peso. In passato, infatti, gli autori del reality avevano rivelato i kg dei naufraghi rimasti in gara attraverso un video in diretta. Anche Roberta Carluccio, un’influencer che tratta di fitness e salute, aveva espresso la sua preoccupazione dicendo:

Ok che non li obbliga nessuno e possono essere fatti loro, ma è sano secondo voi come messaggio questa sorta di digiuno? Quali possono essere le conseguenze fisiche una volta usciti da un dimagrimento NON SANO nella vita al di fuori dallo ‘show’ di una persona? E quelli psicologici?

Awed, ovviamente, oggi sta bene ed è tornato dai suoi fan su Instagram dopo aver guadagnato il trofeo de L’Isola dei Famosi. Nella foto postata sul social, infatti, lo vediamo seduto, in mutande, sul lavandino di un bagno con il premio in braccio. Nella descrizione, quindi, leggiamo quanto segue:

Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg.

Awed torna su Instagram

Awed, perciò, ha ringraziato tutti i suoi fan che lo hanno sostenuto durante l’avventura a L’Isola dei Famosi. Ma non solo. Ha anche svelato che oggi pesa 55 kg. Anche se, sicuramente, adesso tornerà al suo peso forma grazie a tutto il cibo che potrà finalmente mangiare. Ma ripercorriamo gli avvenimenti di ieri che lo hanno portato alla vittoria…