Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Marzo 2024

Amici 23

Nel corso della puntata di ieri Maria De Filippi è stata criticata per non aver abbracciato Ayle per l’accesso al Serale di Amici 23.

Dopo la puntata di ieri pomeriggio Maria De Filippi è stata criticata per non aver abbracciato Ayle dopo che l’allievo ha ottenuto la maglia per il Serale di Amici 23.

La critica a Maria de Filippi

Ieri pomeriggio è andata in onda una l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 e finalmente abbiamo scoperto quali sono stati gli ultimi allievi ad accedere al Serale. Il processo per capirlo è stato molto lungo, in quanto gli studenti rimasti hanno dovuto affrontare varie sfide. Alla fine però Maria De Filippi ha annunciato la formazione delle squadre.

La conduttrice, tuttavia, ha ricevuto alcune critiche da parte del popolo del web per un comportamento avuto con Ayle. Il cantante e Nahaze sono stati gli ultimi due a conoscere il proprio destino. Essendo entrambi allievi di Anna Pettineli, quest”ultima ha dovuto prendere una decisione.

Alla fine la scelta è ricaduta proprio su Ayle, il quale ha potuto prendere la maglia d’oro. Prima di dirigersi verso l’indumento però ha tentato di abbracciare Maria De Filippi, che lo ha frenato per andare a parlare con l’eliminata: “Aspetta un attimo“. Ed è proprio a questo punto che sono partite le critiche, in quanto è stata accusata di non essersi congratulata con il cantate come ha fatto con tutti gli altri.

Molto probabilmente però il motivo è molto semplice. Maria voleva dare precedenza a Nahaze per tirarle su il morale. A nessuno farebbe piacere un’eliminazione del genere a un passo dal Serale e la De Filippi lo sa bene. Nonostante questo il web l’ha accusata di avere delle preferenze, soprattutto da quando Ayle ha abbandonato la scuola per poi chiedere di rientrare ne giro di poche ore.

Tutte queste sono teorie del web ed è da escludere. Maria De Filippi ha sempre avuto a cuore ogni singolo studente passato per la scuola di Amici e tali ipotesi sono quantomeno assurde.