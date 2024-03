Amici 23: Ayle, Sarah, Kumo e Giovanni sono gli ultimi allievi ad accedere al Serale

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Amici 23

Nel pomeriggio, durante la puntata finale del pomeridiano di Amici 23, abbiamo scoperto chi sono gli ultimi allievi che accedono al Serale.

Gli ultimi allievi che accedono al Serale di Amici 23

Amici 23 è giunto alla fine e finalmente abbiamo scoperto chi sono tutti i concorrenti che hanno potuto accedere alla fase del Serale. La puntata si è aperta con l’esibizione di coloro che non avevano ancora ottenuto la maglia e sono stati giudicate dai giudici esterni, ognuno ovviamente nella propria categoria.

A seguire sono state mostrate le classifiche generali di tutte e le 21 puntate tra ballo e canto. Tuttavia i professori si sono potuti avvalere di altri strumenti, come per esempio una gara di improvvisazione, giudicata da Garrison, per Giovanni e Kumo. A vincere è stato quest’ultimo, poi si è passati alle esibizioni dei cantanti: hanno dovuto cantare un brano di Coez riprendendo da dove aveva lasciato l’altro.

Beppe Vessicchio il giudice, ha stilato una classifica mettendo al primo posto Sarah e all’ultimo Nahaze, che purtroppo si è fermata prima della fine del proprio turno. A questo punto si sono esibiti ancora una volta tutti quanti. Ma nel mentre Lil Jolie ha annunciato di voler cambiare squadra accettando l’offerta della Pettinelli.

Al termine delle performance i professori di Amici 23 si sono riuniti fuori dallo studio per decidere a chi assegnare le maglie. La prima a parlare è stata Lorella Cuccarini: “Sarah, in sette mesi hai lavorato tanto e sei cresciuta. La maglia è tua“. A seguire è stato il turno di Raimondo, che ha parlato con Giovanni: “Ti sei sempre impegnato con umiltà, prendi la maglia“. Successivamente anche Kumo e Ayle ottengono l’accesso al Serale.

Quindi, purtroppo a non farcela sono state Kia e Nahaze, che però potranno ripresentarsi ad Amici il prossimo anno. Adesso le squadre per il Serale sono state formate e non vediamo l’ora di scoprire chi vincerà.