Amici 23, rivelata la formazione delle squadre del Serale

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

Amici 23

Qual è la classe e come sono le squadre del Serale di Amici 23? Questa la domanda che molti si staranno ponendo in vista della prossima fase finale del talent show. Ebbene dalle anticipazioni è emerso qualche spoiler!

Amici 23: le squadre del Serale

C’è grande curiosità per la prossima puntata di Amici 23, dove verranno consegnate le ultime maglie per accedere al Serale. Intanto dalle anticipazioni abbiamo scoperto non solo chi sono stati gli alunni a strappare il pass per la prossima fase del programma, ma anche come saranno suddivise le squadre quest’anno.

Grazie alle anticipazioni di Amici News e SuperGuida TV siamo in grado di dirvi come si divideranno i prof quest’anno e chi saranno gli allievi di Amici 23 che faranno parte del loro team. Ma partiamo per ordine.

La prima squadra è quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dunque di conseguenza, considerando coloro che hanno ottenuto l’accesso al Serale, non è difficile capire con chi lavoreranno. L’insegnante di canto e la maestra di danza classica hanno scelto rispettivamente i seguenti allievi di Amici 23: Holden e Petit per il canto; Dustin e Marisol per il ballo. È la squadra con meno componenti.

Passiamo poi al secondo schieramento di Amici 23 che vede Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Partiamo anche in questo caso dal canto, dove troviamo Mida e Sarah. Più folta invece la presenza dei ballerini con Kumo, Lucia, Nicholas (che come noto ha cambiato insegnante dopo Raimondo Todaro) e Sofia.

Infine a concludere il terzo team di Amici 23, capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, troviamo tre cantanti e due ballerini. La prof di canto ha concesso questa possibilità ad Ayle, Lil Jolie (che ha cambiato prof dopo aver lavorato con Zerbi) e Martina. Mentre invece per il ballo, il coreografo ha scelto Giovanni e Gaia.

Si delineano così le squadre di Amici 23 e non vediamo l’ora adesso che inizi la prima puntata del Serale. Ora i protagonisti se vogliono arrivare fino in fondo non possono più sbagliare! Coglieranno questa chance?