Viva Rai 2, Giorgia canta con un megafono per le strade di Roma la sua “Come saprei” (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Viva Rai 2

Stamane a Viva Rai 2 è stata ospite Giorgia, come annunciato venerdì sui social. La cantante è stata protagonista di una gag divertente ai semafori, dove si è fermata (munita di megafono) per dedicare “Come saprei” agli automobilisti!

Giorgia canta Come saprei al semaforo

Viva Rai 2, morning show condotto da Fiorello in compagnia di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, ci regala sempre momenti esilaranti e non ci si annoia di certo nel corso della diretta! Stamattina Fiorello ha coinvolto Giorgia, sua ospite della puntata, per una divertentissima gag con gli automobilisti romani. L’artista, come già accaduto peraltro ai Ricchi e Poveri o Alessia Marcuzzi (giusto per citarne due) è stata protagonista di un episodio curioso.

Armata di megafono alla mano Giorgia si è diretta sul lungotevere Diaz, ormai famoso luogo simbolo dei collegamenti di Viva Rai 2. La cantante ha eseguito dei brani, tra cui Come Saprei, rivolgendosi proprio agli automobilisti fermi al semaforo in attesa del verde. Attentissima nel momento in cui stava per scattare il verde, l’artista si è lasciata sfuggire anche qualche simpatica frase: “Occhio che m’arrotano, eh!”. Prima di scappare via sul marciapiede.

Inutile dire che Giorgia è sembrata davvero molto entusiasta del momento e si è lasciata scappare qualche risata. Ma ecco il video che ci racconta cosa è successo stamane a Viva Rai 2.

Sempre durante la gag Giorgia, come detto, ha mostrato molta attenzione al semaforo, provocando così la battutina di Fiorello: “Vedete Giorgia che è ligia alle regole e va via al momento opportuno”. Così la cantante ci ha scherzato su: “No, Fiore, si chiama autoconservazione”.

Inutile dirvi che l’irresistibile siparietto è già virale sui social e ha conquistato i telespettatori da casa, sempre molto fedeli alla trasmissione mattutina di Fiorello. E questa mattina Giorgia ha dato davvero il meglio, mostrando al pubblico la sua parte giocosa, che spesso abbiamo visto anche in altre circostanze!