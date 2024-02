Ayle s’infuria e lascia lo studio, Maria De Filippi scopre cosa è successo

NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio durante la puntata di Amici 23 c’è stato un episodio che ha coinvolto Ayle. Il cantante infatti ha improvvisamente abbandonato lo studio dopo la sua esibizione. Sarebbe rimasto male infatti dalle parole di Noemi, giudice esterna della puntata. Vediamo cosa è successo…

Ayle lascia lo studio di Amici

Oggi ad Amici 23 c’è stato un momento particolare che ha visto protagonista Ayle. Il cantante ha avuto alcuni problemi durante l’esibizione odierna della gara di canto, dove ha presentato il suo inedito Il tuo nome.

Il giovane artista infatti ha provato più volte a portare a termine la sua performance senza troppi problemi, ma evidentemente c’era qualcosa che non andata. A questo punto Maria De Filippi ha capito che ci fosse dell’agitazione in lui, però a quanto pare non era nel mood giusto, evidentemente. La canzone si è conclusa dopo la sua esibizione per intero.

Noemi, giudice esterna della puntata, ha fatto sapere di apprezzare molto lo stile del cantautore, ma secondo il suo punto di vista alcune parole non vengono scandite nel modo corretto mentre canta. Poco soddisfatto dunque Ayle ha abbandonato lo studio (e la registrazione) per dirigersi nella sala relax di Amici 23.

Quasi a fine puntata Maria De Filippi ha notato che Ayle non era più presente in studio, accanto al banco di Mida. A quel punto ha domandato proprio a quest’ultimo cosa stesse succedendo e dove fosse finito Mida. L’allievo di Lorella Cuccarini però ha detto di non essersi accorto di nulla e di non sapere cosa fosse successo.

Così Maria De Filippi ha chiesto alla produzione, che ha informato come il ragazzo si fosse molto arrabbiato per alcuni errori tecnici durante la performance. Era convinto infatti che tutto potesse riprendere dalla tonalità errata da parte dei tecnici nella base.

La presentatrice pare non aver troppo gradito la reazione da parte di Ayle. Ma non solo perché ha messo in discussione il lavoro dei tecnici, ma anche per aver lasciato lo studio ancor prima della fine della registrazione. Cosa sarà successo dopo? Lo scopriremo durante il pomeridiano