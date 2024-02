NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Quest’anno a ottenere un banco ad Amici 23 è anche il cantante Ayle. Ma vediamo cosa sappiamo sul nuovo allievo del talent show di Maria De Filippi, dall’età, al vero nome, alla vita privata, alla carriera e canzoni e dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Ayle

Nome e Cognome: Elia Flagella

Nome d’arte: Ayle

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Livorno

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Ayle ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @ayledamned

Ayle età e biografia

Vediamo cosa sappiamo in merito alla biografia di Ayle. Il vero nome del cantante di Amici 23 è Elia Flagella ed è nato nel 2004 a Livorno. La sua età dunque è di 19 anni.

Non sappiamo quale sia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Elia ha frequentato il Conservatorio, dove ha suonato diversi strumenti, tra cui le percussioni, il violoncello e il pianoforte. Sappiamo anche che ha lavorato come barman e bagnino nei lidi della sua città. Ha una grande passione per i tatuaggi.

Ma scopriamo di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Ayle non sappiamo molto.

Il pubblico si chiede se il nuovo allievo di Amici 23 abbia una fidanzata. Tuttavia non sappiamo se Elia Flagella sia fidanzato o sia single.

Vediamo adesso dove seguirlo sui social.

Dove seguire Ayle di Amici 23: Instagram e social

Volete seguire Ayle di Amici 23 sui social?

Elia Flagella ha un profilo Instagram attivo.

Proprio sulla sua pagina il cantante condivide i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera.

Ma cosa sappiamo in merito?

Carriera

Dopo aver dato il via alla sua carriera, Ayle in questi mesi ha pubblicato ben tre singoli. Sempre quest’anno, Elia Flagella di Amici 23 ha firmato un contratto con la Carosello Records.

Debutta così sulle piattaforme streaming con il brano Attenzione, che vanta già 14 mila stream. E a proposito di questo…

Album e canzoni di Ayle di Amici 23

Il giovane artista ha poi pubblicato le canzoni Attenzione, Che Ca**o Stai Facendo e Chiamami. Sempre nel 2023 Elia arriva ad Amici di Maria De Filippi.

Nel talent di Canale 5 ha presentato un brano inedito dal titolo Allergica alle Fragole.

Amici 23

A novembre 2023, Ayle arriva ad Amici 23 dopo essere stato notato ai casting da Anna Pettinelli, che pochi giorni prima ha eliminato Ezio Liberatore.

Davanti ai giudici così il cantante presenta la canzone inedita Allergica alle Fragole, per poi esibirsi con una cover di Un Tempo Piccolo, pezzo di Franco Califano.

Il cantante ottiene così un giudizio positivo da parte di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano ed entra nella squadra di Anna Pettinelli.

Ma chi sono gli altri allievi di Amici 23? Scopriamolo.

Gli allievi di Amici 23

Andiamo a vedere chi sono tutti gli allievi di Amici 23.

Nel canto troviamo: Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Kia, Lil Jolie, Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini, Malìa (ELIMINATO), Mew (RITIRATA), Mida, Nahaze, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Gli allievi di ballo di Amici 2023 sono: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo (ELIMINATO) e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Chi sono i professori di Amici 23? Tra i docenti di canto troviamo: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Tra i prof di ballo invece: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Ayle ad Amici 23

Il percorso di Ayle ad Amici 23 inizia ufficialmente domenica 5 novembre. Ma come se la caverà il cantante all’interno della scuola? Non resta che attendere per scoprirlo. Per ora sembra aver convinto abbastanza!

Non ha ancora convinto a pieno a causa dei suoi comportamenti. Ha avuto anche una discussione con Maria e ha minacciato di lasciare il programma per poi ripensarci. Nonostante tutto gli è stata concessa una chance.