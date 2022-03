Baby K apre le porte della sua casa con vista su Milano: dai un’occhiata (FOTO)

1 La casa di Baby K

Nell’ultima puntata di MTV Cribs ad aprire le porte della sua casa sarà la cantante Baby K, regina di hit e tormentoni musicali. La puntata va in onda mercoledì 30 marzo in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW).

A tal proposito esploreremo lo splendido appartamento con vista su Milano della cantante. Proprio lei condurrà il pubblico e le telecamere alla scoperta delle sue passioni, spaziando tra il profondo amore per la musica, i viaggi in terre lontane e la moda. Ecco quindi un primo assaggio della sua dimora.

Il salotto

Il punto focale dell’appartamento è il salotto con un grande divano di design, nonché grande protagonista della stanza.

E questo luogo è anche il punto della casa in cui Baby K ha scritto molte delle sue hit più famose. Vediamo un particolare sullo sfondo…